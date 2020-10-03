Хачанов разыгрался перед матчем с Новаком, Рублев будет мстить за Медведева

Андерсон уже тогда считался топ-теннисистом – на том US Open он добрался до четвертьфинала. Потом даже прибавил – сыграл финал в Нью-Йорке в 2017-м и финал Уимблдона в 2018-м. Побывал пятым в рейтинге, взял несколько титулов… И, кстати, на «Ролан Гарросе» тоже смотрелся прилично, хотя и считается классическим «подаваном». Но нет, рост в 203 см пусть не вводит вас в заблуждение. Кевин – не Иво Карлович , и в его арсенале хватает других козырей, кроме умения лупить эйс за эйсом. Он бодро двигается для своих габаритов, умеет держать заднюю линию, довольно хитер, владеет массой резаных ударов, и все это не раз помогало ему на грунте – в Париже Андерсон был частым гостем в 1/8 финала. Правда, последние пару сезонов он больше боролся с травмами, чем с соперниками. Поэтому и вылетел из топ-100 рейтинга (сейчас – 118-й в мире). Но все равно, на «Ролан Гарросе» прошел двух сильных сербов ( Ласло Дьере и Душана Лайовича , последний – финалист прошлогоднего «Мастерса» в Монте-Карло), прежде чем встретился с Рублевым.

– Я помню тот поединок, – признался Рублев. – Помню подачи Кевина – казалось, он посылает мяч откуда-то из космоса! Конечно, было жестко. Тем более, мне было только 17. Но с тех пор многое изменилось. Надеюсь, в этот раз победа будет за мной.

Именно матчем против Кевина Андерсона уже пять лет назад Рублев дебютировал на «Больших шлемах». Тогда, в Нью-Йорке, он прошел квалификацию и попал на южноафриканца в первом круге. Причем, бодался с ним четыре долгих сета – парни сыграли два тай-брейка, один раз Андерсон был сильнее 7:5, и только в заключительной партии окончательно дожал московского подростка.

«Безжалостный Рублев ворвался в четвертый круг». Это заголовок статьи с официального сайта ATP-Тура, посвященный победе Андрея. И с автором нельзя не согласиться – россиянин действительно был беспощаден к сопернику! К серьезному сопернику – экс-пятой ракетке планеты. Хотя, на самом деле, мог обойтись с ним чуть ласковее…

Все же, за прошедшие пять лет с той встречи в Нью-Йорке Рублев прибавил куда больше, чем Кевин. Не говоря о том, в какой он форме находится сейчас – после победы в Гамбурге и недавнего четвертьфинала US Open. Мы ждали от него успеха. Просто не думали, что он достигнет его так легко.

Всего-то полтора часа игры – и Андерсон уже уходит с корта поверженным. Всего восемь геймов – ровно столько отдал ему россиянин, разгромив маститого соперника 6:3, 6:2, 6:3. Кевина не спасли ни эйсы (а их было много), ни частые укороченные, ни неплохая скорость. Рублев был просто сильнее во всем! Почти не отдавал мячи на собственной подаче (89 процентов побед с первого мяча – просто фантастика!), нередко принимал на вылет, контролировал длинные розыгрыши и сам активно забивал при малейшей возможности. Даже матчбол на приеме взял в один удар – Андерсон и не дернулся в угол, расписавшись в бессилии.

На четвертом «Большом шлеме» подряд Рублев выходит в 1/8 финала. Впервые для себя – в Париже. И дальше встретится с Мартоном Фучовичем. Тем самым венгром, который выбил на старте Даниила Медведева…

Есть ощущение, что к нему Андрей будет так же безжалостен.

КАРЕН ГОТОВ БИТЬСЯ С ДЖОКЕРОМ!

Если Рублев никогда ранее не проходил в Париже первый круг (правда, и сыграл в основе все-то раз, еще в 2017-м – потом мешали травмы), у Хачанова с французской столицей куда более нежные отношения. При том, что в целом на грунте Карен не добивался значительных успехов (тогда как у Андрея есть два титула – Умаг-2017 и Гамбург-2020), именно здесь он с первого приезда всегда серьезно впечатлял игрой! В 2017-м и 2018-м вышел в 1/8 финала, а в прошлом сезоне – даже в четвертьфинал (уступил Тиму). И это до сих пор для него – сильнейший результат на «Больших шлемах». На других «мейджорах» он третий круг не проходил.

И это не говоря о титуле парижского «Мастерса»! Хотя там и зал другой («Берси»). И покрытие (хард).

На этот раз мы опасались, что все может сложиться печально. Карен не впечатлял хорошей формой ни летом, на харде в Америке. Ни на грунте – после возвращения в Европу. «Мастерс» в Риме и Гамбург он провел плохо, сумев выиграть лишь один матч. И на «Ролан Гарросе» не значился в числе фаворитов – в отличие от того же Рублева.

Но тут сказалась неплохая сетка – в двух первых раундах Хачанов прошел довольно скромных соперников, поляка Камила Майхржака и чеха Иржи Веселы. Хотя со вторым серьезно «начудил», ведя 6:1, 5:2 и в итоге упустив инициативу – парни в итоге прободались четыре партии с двумя тай-брейками, один из которых Карен проиграл. Тем не менее, эти победы добавили ему уверенность в себе. И на встречу с Кристианом Гарином Хачанов вышел в своем другом настроении.

Чилиец – непростой парень. Один из лучших по победам в текущем сезоне, успевший весной – до коронавирусной паузы – взять два титула в Южной Америке. Один из них – на крупном турнире в Рио (категория ATP500). Как понимаете, оба успеха были на грунте. Именно с этим покрытием связаны основные достижения Гарина. Именно благодаря ему он смог подняться в топ-20 рейтинга (на 19-ю строчку). На не нем же в Гамбурге он вышел в полуфинал, три сета проборовшись с Циципасом. Неудивительно, что Кристиан считался одним из тех парней, кто может пошуметь и на «Ролан Гарросе». В частности – пробиться в 1/8 финала.

Но Карен набрал обороты! И пусть немного сбавил их во второй партии, отдав свою подачу и не сумев оформить обратный брейк, на протяжении остального матча уверенно на корте доминировал. За счет активных действий на задней линии, красивых свечек и укороченных (пара ударов точно войдет в топ турнира!), мощной подачи и отличной надежности. Гарин-то временами проседал – не надолго, на несколько геймов. Но этого хватало, чтобы россиянин мгновенно использовал свои шансы, обеспечивая преимущество в счете и доводят сет до победы. Итог – 6:2, 3:6, 6:4, 6:2. Четвертый раз из четырех Хачанов – в четвертом раунде «Ролан Гарроса»!

Правда, повторить прошлогодний успех будет трудно – путевку за четвертьфинал придется оспорить у Джоковича. Но… мы же помним, что и Новака Карен обыгрывал. Именно здесь, в Париже. Вдруг удастся опять?