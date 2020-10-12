Девятый в десятке. Рублев дебютировал в топ-10 рейтинга

АЛЕКСАНДР МЕТРЕВЕЛИ

Дебют в топ-10: 3 июня 1974 года

Высший рейтинг: 9

Александр Метревели

Сейчас мы знаем Александра Метревели как патриарха комментаторского цеха. Но он был и остается самым успешным теннисистом в истории СССР. В те годы Тур был другим, турниров проводилось меньше и еще меньше советских спортсменов могли в них участвовать. Однако Метревели еще в 1966 году громко заявил о себе, выйдя в четвертьфинал «Ролан Гарроса». С началом Открытой эры он доказал, что заслуживает места в элите. Александр добирался до полуфиналов Australian Open (1971) и чемпионата Франции (1972), четвертьфинала US Open(1974) а главное – финала Уимблдона в 1973-м, в котором уступил Яну Кодешу. Благодаря этим успехам, а также ряду титулов (всего за карьеру Александр выиграл пять турниров), летом 1974-го года Метревели поднялся на девятое место рейтинга. Правда, продержался в топ-10 всего один месяц.

АНДРЕЙ ЧЕСНОКОВ

Дебют в топ-10: 21 мая 1990 года

Высший рейтинг: 9

Андрей Чесноков

Чесноков стал первой звездой из России за много лет до того, как раскрылся Евгений Кафельников. Свой первый титул он выиграл в 1987 году во Флоренции, позднее побеждал в Орландо, Мюнхене и Ницце, сыграл четвертьфинал Australian Open (1988) и полуфинал «Ролан Гарроса» (1989), а весной 1990 года стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло. Именно тот успех привел его в топ-10 рейтинга. А летом 1991-го, выиграв еще «Мастерс» – теперь в Канаде – он достиг высшей в карьере, девятой позиции. Увы, но сразу после этого Андрей стал опускаться в рейтинге. В 90-е годы он больше запомнился своими подвигами в Кубке Дэвиса, а с Туром попрощался только в 2001-м. Но в первую десятку уже больше никогда не входил.

ЕВГЕНИЙ КАФЕЛЬНИКОВ

Дебют в топ-10: 30 января 1995 года

Высший рейтинг: 1

Евгений Кафельников

Евгений громко заявил о себе в самом начале 1994 года. Он начал сезон за пределами первой сотни, но выиграл уже первый турнир – в Аделаиде (кстати, обыграв в финале другого россиянина – Александра Волкова, 18-ю ракетку планеты). Успех, как оказалось, был совсем не случаен. Весной Кафельников взял второй титул (в Копенгагене), перед «Ролан Гаррос» сыграл полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло и финал «Мастерса» в Гамбурге (в обоих случаях проиграл украинцу Андрею Медведеву), перед US Open покорил Лонг-Айленд и поднялся на 11-ю строчку рейтинга. Дебют в топ-10 состоялся чуть позже – в январе 1995-го. Но, в отличие от Метревели и Чеснокова, Кафельников попал в элиту надолго.

Что было дальше, мы знаем. Победа на «Ролан Гарросе»-1996 (первая в истории для россиян на «Больших шлемах») окончательно укрепила Евгения в статусе суперзвезды, а титул AustralianOpen-1999 позволил вскоре стать первой ракеткой планеты. Дальше еще будет финал в Мельбурне-2000 и золото Олимпиады в Сиднее, победа в Кубке Дэвиса-2002 и… внезапное завершение карьеры после турнира в Санкт-Петербурге в 2003-м. На тот момент Евгений был 41-й ракеткой планеты и ему не исполнилось даже 30 лет, но он решил, что больше не может выступать на высшем уровне. А значит – нет и смысла оставаться в Туре.

МАРАТ САФИН

Дебют в топ-10: 12 июня 2000 года

Высший рейтинг: 1

Марат Сафин

В начале сезона-2000 совсем юный Сафин (ему только исполнилось 20 лет) был близок… к уходу из тенниса. Он выдал серию из шести поражений подряд и был готов бросить спорт, чтобы «больше не мучиться». К счастью, окружение Марата – в первую очередь, его личный тренер Александр Волков – сумело вправить парню мозги. И кризис удалось преодолеть.

Перед «Ролан Гарросом» Сафин выиграл два турнира подряд – в Барселоне и на Мальорке. Затем сыграл финал «Мастерса» в Гамбурге, где дал бой Густаво Куэртену. Выход в четвертьфинал французского «Шлема» помог ему попасть в топ-10 – на восьмую строчку. А летом успехи продолжились титулом канадского «Мастерса» и исторической победой на US Open. Марат стал второй ракеткой мира и все еще набирал обороты. Он выиграл турниры в Ташкенте, Санкт-Петербурге и на парижском «Мастерсе» – именно последний успех позволил ему стать вторым россиянином, возглавившим мужской рейтинг.

К сожалению, на Итоговом чемпионате ATP Куэртен внезапно одолел в финале Агасси, так что звание первой ракетки по итогам сезона досталось бразильцу. Марат вернул его ненадолго весной 2001 года, потом еще довольно долго был в топ-10, но после победы на Australian Open-2005 серьезно сбавил обороты (в том числе из-за травм)… И завершил карьеру в 2009-м. Как и Кафельников – в возрасте 29 лет.

НИКОЛАЙ ДАВЫДЕНКО

Дебют в топ-10: 6 июня 2005 года

Высший рейтинг: 3

Николай Давыденко

Николай по-настоящему раскрылся в начале 2005 года. Параллельно с тем, как Марат Сафин шел к титулу на Australian Open, Давыденко там же смог выйти в четвертьфинал (выбив по ходу турнира сильного британца Тима Хенмана). Только проблемы с дыханием на жаре не позволили ему дать бой Энди Роддику – россиянин снялся в третьем сете. Но заявка на прорыв была сделана.

Весной на грунте Давыденко взял титул в Сенкт-Пельтене, сыграл полуфинал «Мастерса» в Гамбурге и – главное! – полуфинал «Ролан Гарроса». В котором уступил Мариано Пуэрте. Аргентинца позднее поймали на допинге, дисквалифицировав на восемь лет. Но в решающем матче с Надалем играл именно он – и именно Пуэрту Рафе пришлось обыграть, чтобы взять свой первый титул в Париже. Хотя есть мнение, что против Давыденко молодому испанцу пришлось бы гораздо сложнее. Учитывая, что впоследствии Николай не раз его побеждал (и вообще имеет положительный баланс встреч с Надалем – 7:6).

Тем не менее, тот полуфинал вывел Давыденко в топ-10 рейтинга, в котором он (с незначительным перерывом в 2009 году, связанным с травмой стопы) оставался вплоть до осени 2010-го. Николай так и не выиграл «Большой шлем», хотя еще трижды играл полуфиналы (на «Ролан Гаррос» и USOpen), а на Australian Open-2010 считался чуть ли не основным фаворитом, поскольку дважды перед этим бил подряд Федерера с Надалем (Лондон-2009 и Доха-2010). Зато на счету Давыденко – 21 титул (больше из россиян только у Кафельникова – 26), победа на Итоговом турнире-2009 (никто другой из наших теннисистов его не покорял) и три «Мастерса». Первый из них Николай взял в Париже, в 2006-м. И тот успех помог ему взобраться на высшую в карьере третью позицию рейтинга.

МИХАИЛ ЮЖНЫЙ

Дебют в топ-10: 28 января 2008 года

Высший рейтинг: 8

Михаил Южный

Герой финала Кубка Дэвиса-2002 провел успешную карьеру. Южный не завоевал крупных титулов, вроде «Больших шлемов» или «Мастерсов». Но был в четвертьфиналах всех четырех «мейджоров» (кроме него из россиян такое удавалось лишь Метревели, Кафельникову и Сафину), два раза был в полуфинале US Open, выиграл десять турниров и заработал за карьеру больше 14 миллионов долларов призовых. Ну и кроме того – тоже отметился в топ-10 рейтинга. Михаил так и не стал полноценной звездой, но по совокупности результатов остается в пятерке самых успешных российских теннисистов в истории.

КАРЕН ХАЧАНОВ

Дебют в топ-10: 10 июня 2019 года

Высший рейтинг: 8

Карен Хачанов

Хачанов первым из «Большой российской тройки» попал в поле зрения наших болельщиков. В 2013 году ему выдали wild card на «Кубок Кремля», где 17-летний Карен сходу вышел в четвертьфинал. На тот момент он был в девятой (!) сотне рейтинга, но всем стало понятно – из парня вырастет звезда. Дорога в топ-100 заняла несколько лет, но в уже в 2016-м Хачанов выиграл первый титул в китайском Ченду. А в 2018-м выдал очередной прорыв, покорив три турнира – Марсель, «Кубок Кремля» и – главное! – «Мастерс» в Париже.

Тогда в столице Франции молодой россиянин обыграл четырех теннисистов топ-10 подряд (Изнер, Зверев, Тим, Джокович). Его победа в финале над Новаком стала настоящей сенсацией. Сезон Карен закончил 11-м в рейтинге, а весной 2019-го он вышел в четвертьфинал «Ролан Гарроса» и, наконец, попал в десятку – стал девятой ракеткой планеты. Летом отыграл еще строчку, но… На этом Карен встал на паузу. Громких побед у него больше не было, титулов – тоже. Сейчас Хачанов – 17-й в мире. Но мы надеемся и верим, что он сможет вернуться в элиту. У него все для этого есть.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

Дебют в топ-10: 22 июля 2019 года

Высший рейтинг: 4

Даниил Медведев

Медведев позже заявил о себе, чем Рублев и Хачанов. Но слишком ярко выстрелил в прошлом году! К началу сезона Даниил уже был в топ-20 и имел за плечами три титула. Зимой он вышел в финал в Брисбене (уступил Кею Нисикори) и пободался с Новаком в четвертом круге AustralianOpen. Весной – взял титул в Софии, обыграл Новака в четвертьфинале в Монте-Карло и добрался до финала в Барселоне. А летом дебютировал в топ-10 после того, как проиграл Нику Кириосу в решающем матче в Вашингтоне.

Это уже был успех, но мы еще не знали, что Даниил выдаст серию из шести финалов подряд, включая финал US Open (проигранный Надалю в пяти партиях!) и трех титулов, в том числе – на двух «Мастерсах» (Цинциннати и Шанхай). За несколько месяцев Медведев превратился из просто восходящей звезды в готового топ-игрока и четвертую ракетку планеты. Сейчас он – шестой в рейтинге, по это только потому, что Даниил вновь неудачно провел «Ролан Гаррос» (вылетел в первом раунде). Никто не сомневается, что осенью Медведев снова покажет всю силу и почти наверняка улучшит свои позиции.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Дебют в топ-10: 12 октября 2020 года

Высший рейтинг: 10

Андрей Рублев

Возможно, если бы не травмы спины и руки, Рублев уже давно был бы в топ-10. С другой стороны – возможно, тот самый кризис и изменил подход Андрея к работе. В 2017 году он стал самым юным участником четвертьфинала US Open со времен Роддика в 2001-м. Но было видно, что Рублев чересчур импульсивен на корте и предпочитает больше бить, чем думать.

Сейчас Андрей – очень умный игрок, со стабильной психикой. Зрелый и готовый к свершениям. Он начал свой прорыв прошлым летом, с выхода в финала в Гамбурге. Потом обыгрывал Федерера на «Мастерсе» в Цинциннати, осенью взял «Кубок Кремля» и помог сборной выйти в полуфинал Кубка Дэвиса. А сезон-2020 начал с двух титулов подряд (Доха, Аделаида). И не сбавляет оборотов до сих пор. На «Шлемах» в Нью-Йорке и в Париже Рублев сыграл в четвертьфиналах, между ними – покорил Гамбург, уйдя со счета 3:5 в третьем сете поединка со Стефаносом Циципасом. Его появление в топ-10 было вопросом времени, и вот – вопрос решен. Хотя сам Андрей отмечает – ему куда важнее не попадание в десятку. А необходимость доказать, что он находится в ней не случайно.

И есть стойкое ощущение, что с нынешним подходом к работе Рублев не просто это сделает. Но и поднимается куда выше 10-й позиции.