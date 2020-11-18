Двойная навылет. Рублев упустил матчбол и потерял шансы на выход из группы

- Дело не только в том, что я волновался. И не в том, что я играл против кумира детства. Просто мне не хватает опыта борьбы с топ-игроками. С Надалем я встречался второй раз, с Федерером играл лишь однажды (и, кстати, выиграл – на «Мастерсе» в Цинциннати в прошлом году, - Прим. ред .), а с Джоковичем не пересекался никогда. Мне еще многому надо учиться, но для этого нужна практика. Надеюсь, в следующий раз я буду действовать лучше.

Но уже первый матч Рублева – с тем же Рафаэлем – показал, что он пока не готов бороться на этом уровне. По крайней мере – на Итоговом турнире. Слишком сильное было волнение, что сказалось на качестве тенниса. Андрей плохо подавал и нервничал в ключевые моменты, что вылилось в брейки – по одному на каждую партию. И Надалю этого хватило с лихвой, чтобы добиться успеха за 79 минут – 6:3, 6:4.

Конечно, мы желали Рублеву успеха. И могли рассчитывать на то, что его дебют на Итоговом окажется громким и ярким. В конце концов, тот же Стефанос Циципас в прошлом году приехал в Лондон впервые – и сразу же выиграл титул! Так почему что-то подобное не может сотворить Андрей? Тот человек, который в этом сезоне выиграл больше всех встреч (40) и трофеев (5). Который дебютировал в топ-10, имел равный баланс встреч с двумя соперниками из своей группы (с Циципасом и Тимом у них счет 2:2), а Надалю проиграл лишь однажды, и то еще в 2017 году (в четвертьфинале US Open).

И с этим очень сложно спорить.

За успешной серией Андрея в этом году мы не заметили важную вещь – он действительно редко встречался с игроками топ-10. Первые два титула – в Дохе и Аделаиде – обошлись вовсе без таких матчей. А, скажем, уже Звереву на Australian Open Рублев уступил. Впоследствии за весь этот год он еще пять раз сходился с игроками десятки. И, кстати, трижды выиграл. Но в Вене Доминик Тим весь второй сет ходил пешком из-за мозолей, Маттео Берретини на US Open уже был в жуткой форме и на спаде. Только Стефанос Циципас в финале Гамбурга действительно показывал элитный теннис, и тем ценнее победа Рублева, который там отыгрывал брейк в решающей партии. В том же время Даниил Медведев в четвертьфинале в Нью-Йорке и тот же Циципас в четвертьфинале «Ролан Гарроса» справились с Андреем без особых проблем. Во многом по той же причине, по которой россиянин уступил Надалю – он слишком нервничал и не был уверен в себе.

Все-таки, для стабильной игры на высшем уровне и на таком специфичном турнире, как Итоговый чемпионат, Рублеву правда надо набираться опыта…

КАМБЭКИ РУБЛЕВА

Все это не отменяло тот факт, что поединок с Циципасом в Лондоне он мог оставить за собой. Хотя бы потому, что Стеф – не Надаль. И Андрей уже его обыгрывал. Плюс грек недавно лечил больную спину, не факт, что находится в лучших кондициях, и свой первый матч он тоже здесь проиграл (в трех партиях Тиму).

При этом на Андрея давил тот момент, что в случае поражения он лишался всех шансов на выход из группы – это стало понятно после того, как Тим на двух тай-брейках одолел Надаля. Не факт, что сам Рублев об этом думал. Но тем не менее…

И первая партия матча с Циципасом внезапно превращается в кошмар. Грек неудержим на подаче и постоянно давит на приеме, а Андрей ошибается и выглядит сам не свой. Сет завершается за 19 минут – со счетом 6:1 в пользу Стефа. Что можно сделать в такой ситуации? Например – впасть в отчаяние, расстроиться и быстренько, безвольно «слить» остаток матча. А можно и включить характер, начать все с чистого листа, собрать волю в кулак, улучшить качество тенниса и ждать, когда соперник начнет ошибаться – никто не в состоянии избежать незначительных спадов.

К чести Рублева он выбрал второй вариант. В чем, кстати, мы не сомневались. Первые два гейма на своей подаче во втором сете он берет под ноль – меньше, чем за минуту каждый. И постепенно начинает оказывать давление на грека на приеме. Правда, до брейк-пойнтов не доходит, а вот сам Циципас получает двойной – при счете 3:3. Но новые убойные подачи Рублева спасают ситуацию. А при 5:4 случается то, чего мы и ждали – Стеф на минутку теряет концентрацию, делает пару ошибок и позволяет себя брейкануть. Итог – 1:1 по партиям!

Развить успех было необходимо! И все-таки, Стефанос – это топ. Он тоже понимает важность момента и начинает искать варианты, как обострить игру. В третьем гейме третьего сета грек получает аж четыре брейк-пойнта – один за другим! Рублев спасает все. И продолжает давить, ждать момента для новой атаки. Вот только, к сожалению, не дожидается.

Наверное, такой матч и должен был закончиться тай-брейком. Тем более, таким драматичным! Когда Рублев сначала «горит» 2:5, потом вытаскивает какие-то феноменальные розыгрыши, получает матчбол на подаче – 6:5! Но именно в этот момент Андрей дрогнул. Вы же помните – нехватка опыта, волнение… Вместо подачи на вылет – двойная. И в этот момент ясно все.

Циципас такое не упустит. Что он, к сожалению, и делает.

Один из двух россиян из группы уже точно не выйдет.