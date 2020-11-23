Непревзойденный. Медведев обыграл трех лучших теннисистов мира и выиграл Итоговый чемпионат

- Также Медведев стал четвертым в истории ATP-Тура (с 1990 года), кто одолел трех лидеров рейтинга на протяжении одного турнира. До него это удавалось лишь Борису Беккеру (Стокгольм-1994), Новаку Джоковичу (Монреаль-2007) и Давиду Налбандяну (Мадрид-2007).

- Он стал первым в истории, кто на протяжении Итогового обыграл трех первых ракеток мира. На групповой стадии Даниил прошел Новака Джоковича (1-й номер рейтинга) - 6:3, 6:3. В полуфинале – Рафаэля Надаля (2) – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. В финале – Доминика Тима (3) – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Главное, что вам надо знать перед тем, как вы прочтете остальное:

- Даниил прошел Итоговый без поражений и стал седьмым теннисистом в истории, кто смог это сделать с 1990 года. А также первым – с 2017-го, когда подобное удалось Григору Димитрову.

- Итоговый турнир в 12-й раз прошел в Лондоне. И в последний. С 2021 по 2025 годы его примет Турин. В столице Великобритании первым чемпионом стал россиянин Николай Давыденко (2009). Медведев замкнул цикл, став последним победителем чемпионата в Лондоне.

- Победа над Тимом стала для россиянина 10-й подряд. За последние три недели, с учетом «Мастерса» в Париже, он 7 раз одолел теннисистов из топ-10 рейтинга (до этого на протяжении сезона уступал им 0-2).

- Титул принес Медведеву 1 500 000 долларов призовых (за весь год до этого он заработал чуть больше $2 000 000), а также 1500 очков в рейтинг. До третьей строчки Тима Даниилу не хватает теперь всего 700 баллов.

- Ну и главное… Если не верили до этого, отбросьте сомнения. В России появилась своя суперзвезда! А титулы «Больших шлемов» для такого Медведева – это попросту вопрос времени.

THE LAST KING OF LONDON 👑 @DaniilMedwed defeats Thiem 4-6 7-6 6-4 to become the 2020 #NittoATPFinals CHAMPION! pic.twitter.com/0o6AgKaQPu — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

- Я прекрасно помню наш первый матч с Тимом. Мне было 14 лет и я приехал на турнир в Умаг. Юниорский турнир. Доминик в тот год вышел в финал «Ролан Гарроса», по юниорам он считался уже суперзвездой, а я последним попал в сетку и думал – было бы здорово с ним сыграть! В итоге так и вышло, и он меня уничтожил – кажется, со счетом 6:2, 6:0. При этом я забил одно очко «твиннером» (ударом между ног, - Прим. ред.). После победы Дом сказал: «У тебя большое будущее, но тебе надо вести себя поспокойнее». Хорошее замечание – ведь я тогда был в 10 раз хуже, чем бываю сейчас! – улыбался Медведев.

И добавил:

- Забавно сейчас это вспоминать - когда мы оба вышли в финал на Итоговом…

Как бы ни сложился решающий матч в Лондоне, оба соперника могли быть довольны собой. И Тим, и Медведев выдали супертурнир! Стали четвертым и пятым теннисистом в истории, кто обыграл на Итоговом и Джоковича, и Надаля. Последним до них подобное удавалось только Роджеру Федереру – страшно сказать, в 2010 году! Как раз тогда, когда Даниил с Домиником впервые встретились в Умаге. Может, и правда подросло поколение «Некст», и парни из «Биг-3» должны будут подвинуться? Уже в новом сезоне. Заметно было – и Новак, и Рафа, выкладываясь на 120 процентов, все равно не готовы поспорить с молодыми соперниками. По крайней мере, с этими двумя. Хотя Джокер у Тима отыграл шесть матчболов, а Рафа в поединке с Медведевым во втором сете подавал на матч…

При этом австриец успел проиграть одну встречу. Как раз россиянину, только другому. В последнем матче группового раунда Тим уступил в двух сетах Андрею Рублеву. Признался, что не настроился должным образом – ведь он к тому моменту уже обеспечил себе выход в плей-офф. «На этом уровне если не играешь на максимуме, о победах мечтать не приходится», - признал Доминик.

Медведев же и третий матч в группе оставил за собой, «пешком» переиграв Диего Шварцмана. С 2017 года никто не побеждал на Итоговом, не потерпев ни единого поражения (тогда это сделал экс-бойфренд Шараповой, болгарин Григор Димитров). Даниил мог повторить его успех. И несмотря на то, что в личных встречах с Тимом он уступал 1:3 (а также проиграл ему их единственный матч в этом сезоне – полуфинал US Open), именно россиянина букмекеры считали фаворитом.

Уж слишком он хорош в последние недели сезона!

ЛОНДОН, ГУД БАЙ!

- Интересная история – первый турнир в Лондоне выиграл Николай Давыденко. Сейчас мы здесь в последний раз проводим Итоговый (в 2021-м он переедет в Турин, - Прим. ред.). И у меня есть шанс красиво закрыть эту историю, - отмечал Даниил.

Он стал третьим россиянином, который вышел в финал подобного чемпионата. Евгений Кафельников сделал это однажды, но в 1997-м, в немецком Ганновере уступил Питу Сампрасу. Николай Давыденко играл в финалах дважды. В Шанхае-2008 уступил Джоковичу, но в Лондоне-2009 смог взять титул! Медведев прав – было бы очень красиво, чтобы другой российский теннисист простился с британской столицей на той же ноте, на какой 11 лет назад Николай с ней здоровался.

Но начало матча с Тимом не обнадеживает. Если в первых геймах Даниил еще давит на Доминатора и даже получает брейк-пойнты, то дальше повторяется история полуфинала с Надалем – дожать соперника не удается, а разовый спад в середине сета приводит к тому, что Доминик сам берет подачу Медведева. При том, что в этом роковом гейме сам Даниил вел 40:0! Увы, локального провала хватает, чтобы австриец вышел вперед в счете – 6:4.

Вторая партия проходит в более равной борьбе. И все равно заметно, что Даниил больше нервничает. Бывает, что стучит ракетками о корт – не жестко, не ломая инвентарь. Но все равно чувствуется – он расстроен. И не очень уверен в себе. Россиянин пытается использовать разную тактику, но лишь заводится не по делу и допускает ошибки. Ошибки, которые приводят к тому, что Тим опять получает брейк-пойнты. К счастью, подача выручает – Медведев держит равенство в счете.

И все же, Доминатор – тоже не железный. Он тоже устает. И тоже начинает нервничать. Тем более, что его тактика работает все хуже. Тим, как и Надаль в полуфинале, делает ставку на резаные удары – он выполняет их втрое чаще, чем до этого за весь турнир! Точно это же делал Рафа – пытаясь таким образом лишить Медведева возможности атаковать с бэкхенда, снижать и рвать темп, выбить соперника из колеи. И знаете, что? Это почти не работает!

Точнее, работает – но только в первом сете. А после что с Надалем, что с Тимом Даниил адаптируется.

И он ведь тоже имеет «план Б». Например, в финале с австрийцем начинает пугать оппонента, выходя вперед к сетке хоть со второй подачи, хоть с приема! Нужный эффект достигается не всегда, но все равно - глобально тактика работает. Тим боится! Ощущает давление. И теряет уверенность с каждой минутой.

Вторая партия доходит до тай-брейка, где Доминик делает мини-брейк и вырывается вперед 2:0. Но дальше начинается мастер-класс от Медведева, который берет 7 очков кряду! А с ними и сет – 7:6 (7:2).

В этот момент игра сделана.

РАЗВЯЗКА

Даниил делает то, к чему его готовили и что он умеет – ломает соперника. Не переигрывает, не забивает атаками. А просто разрушает – его игру, его тактические замыслы, его уверенность в себе. С первых же геймов третьей партии Тим вынужден уйти в оборону. И он гораздо чаще ошибается, чем раньше. Не выдерживает напряжения. Дает Медведеву заработать брейк-пойнты. В конечном счете – теряет подачу.

А дальше – просто дело техники. Довести матч до победы. Остановить Даниила до этого не смогли ни Джокович, ни Надаль. У Тима тоже нет шансов.

Ведь нынешний Медведев – он просто неудержим!

FIRST #NittoATPFinals TITLE!!



The moment @DaniilMedwed defeated Thiem to claim glory in London 🙌 pic.twitter.com/ylthef6311 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР ATP

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Закрытые корты. Покрытие – хард.

Призовой фонд - $5 700 000.

Одиночный разряд.

Полуфинал

Медведев (Россия, 4) – Надаль (Испания, 2) – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Тим (Австрия, 3) – Джокович (Сербия, 1) – 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

Финал

Медведев (4) – Тим (3) – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.