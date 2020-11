Непревзойденный. Медведев обыграл трех лучших теннисистов мира и выиграл Итоговый чемпионат

- Даниил прошел Итоговый без поражений и стал седьмым теннисистом в истории, кто смог это сделать с 1990 года. А также первым – с 2017-го, когда подобное удалось Григору Димитрову.

- Итоговый турнир в 12-й раз прошел в Лондоне. И в последний. С 2021 по 2025 годы его примет Турин. В столице Великобритании первым чемпионом стал россиянин Николай Давыденко (2009). Медведев замкнул цикл, став последним победителем чемпионата в Лондоне.

- Победа над Тимом стала для россиянина 10-й подряд. За последние три недели, с учетом «Мастерса» в Париже, он 7 раз одолел теннисистов из топ-10 рейтинга (до этого на протяжении сезона уступал им 0-2).

- Титул принес Медведеву 1 500 000 долларов призовых (за весь год до этого он заработал чуть больше $2 000 000), а также 1500 очков в рейтинг. До третьей строчки Тима Даниилу не хватает теперь всего 700 баллов.

- Ну и главное… Если не верили до этого, отбросьте сомнения. В России появилась своя суперзвезда! А титулы «Больших шлемов» для такого Медведева – это попросту вопрос времени.

