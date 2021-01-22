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Бойся Джокович, и все остальные! Россия – фаворит ATP Cup
22 января 18:00
автор: Николай Мысин

Бойся Джокович, и все остальные! Россия – фаворит ATP Cup

Состоялась жеребьевка первого турнира сезона. Сборная России на ATP Cup попала в группу к Японии и Аргентине. В полуфинале можем выйти на Сербию. И взять реванш за поражение в прошлом году.

«Советский спорт» о том, что, собственно, нас ждет через неделю.

ЧТО ЗА ТУРНИР?

ATP Cup впервые провели в прошлом году как альтернативу другому турниру сборных – Кубку Дэвису. Формат примерно тот же, что и реформированного КД, но с одним важным дополнением – теннисисты за свои результаты здесь получают и призовые, и очки в рейтинг. Так, 24 команды были разбиты на шесть групп, лучшие по итогам группового этапа продолжили битву в плей-офф. В каждую сборную входило до четырех игроков, каждый отдельный матч проводился в течение одного дня по схеме «две одиночки и пара». Сами встречи состоялись в разных городах Австралии, игры на вылет – в Сиднее. Сборная России усилиями Даниила Медведева и Карена Хачанова (капитаном выступил Марат Сафин) дошла до полуфинала, где уступила Сербии – будущим чемпионам.

В этом году нас ждет примерно то же самое, но с поправкой на коронавирус. Так, количество команд-участниц сократили вдвое, а все матчи состоятся в одном месте – в Мельбурне (изначально планировались Брисбен, Перт и Сидней). Дюжина сборных разбита на четыре тройки, в плей-офф (в полуфинал) выходят победители групп. Сам турнир стартует 1 февраля – сразу, как закончится карантин, который отбывают теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в Australian Open. После ATP Cup их ждет еще два турнира в Мельбурне категории ATP 250, которые пройдут одновременно. И затем, собственно, стартует первый в сезоне «Большой шлем».

КТО СЫГРАЕТ?

Сокращение числа участников не коснулось России. И, собственно, не могло. Пару лет назад это казалось фантастикой, теперь же – объективная реальность: у нашей сборной лучший суммарный рейтинг двух первых игроков! Даниил Медведев – четвертая ракетка мира, Андрей Рублев – восьмая. Итого – 12. У Испании – только 15 (Рафаэль Надаль – 2, Роберто Баутиста-Агут – 13). На третьем месте Канада (Денис Шаповалов – 12, Милош Раонич – 14), дальше – Сербия (Новак Джокович – 1, Душан Лайович – 26) и Италия (Маттео Берреттини – 10, Фабио Фоньини – 17). Собственно, судя по этим цифрам наша команда – основной фаворит! Дело ведь не только в рейтинге, как в таковом. Но и в последних результатах наших лидеров. Медведев, напомним, в концовке прошлого сезона выиграл «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP (где обыграл трех лидеров рейтинга – Надаля, Джоковича и Доминика Тима). Рублев отметился титулами в Санкт-Петербурге и Вене, на том же Итоговом чуть не вышел из группы и все равно успел там одолеть Тима. В общем, если зимой ребята не разбазарили свою форму (тем более – если смогли еще прибавить!), то одолеть их в Сиднее будет невероятно сложно. Тем более – обоих в один день.

Кстати, в нашу команду входит еще двое игроков, но им уготована роль запасных. Это Аслан Карацев и Евгений Донской (оба – за пределами топ-100). Донской при этом выбран капитаном, но на ATP Сup эта чисто номинальная роль.

КТО В СОПЕРНИКАХ?

По результатам жеребьевки сборная России попала в группу D, где встретится с Японией и Аргентиной. Пожалуй, лучшего расклада быть просто не могло! За Японию выступит Кеи Нишикори, который в последние годы чаще борется с травмами, чем с соперниками, и занимает в рейтинге лишь 41-ю позицию, а также Йошихито Нишиока (57-я ракетка планеты). За Аргентину – Диего Шварцман (9) и Гвидо Пелья (44). Последний не соперник ни Медведеву, ни Рублеву. С первым – сложнее. Шварцман мощно прибавил в прошлом году и с тем же Даниилом на первом ATP Cup выдал серьезный трехсетовый матч, по ходу которого они еще и поссорились. Тем не менее, и тот поединок, и четыре других (включая встречу на Итоговом в Лондоне) Диего россиянину уступил. У Рублева он ведет 1:0, но эту победу аргентинец добыл в далеком 2017-м, на «Ролан Гарросе», еще и в пяти сетах, со счетом 9:7 в пятом. Определенно нынешний Андрей все равно будет фаворитом. Хотя в рамках ATP Cup они вряд ли встретятся – если только Медведев не снимется. По регламенту лидеры сборных играют друг с другом.

В общем, задачу занять первое место и выйти в полуфинал наши ребята должны выполнять. А там нас ждет победитель группы A, куда попали Сербия, Германия и Канада. И с кем бы ни пришлось играть в плей-офф, пусть даже с сербами и Джоковичем, шансы России все равно будут выше.

Тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить.

Вообще, ATP Cup получился очень представительным. Здесь выступят все теннисисты топ-10, кроме Роджера Федерера (он отказался лететь в Австралию и пропустит Australian Open), плюс еще пять человек из топ-20. Уже на групповом этапе нас ждет четыре встречи внутри первой десятки (Джокович – Зверев, Надаль – Циципас, Медведев – Шварцман, Тим – Берреттини)! И все равно при всем при этом у россиян есть классный шанс начать сезон с нового титула. На той же ноте, на которой они закончили предыдущий.

источник: «Советский спорт»
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