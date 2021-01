Бойся Джокович, и все остальные! Россия – фаворит ATP Cup

«Советский спорт» – о том, что, собственно, нас ждет через неделю.

ATP Cup впервые провели в прошлом году как альтернативу другому турниру сборных – Кубку Дэвису. Формат примерно тот же, что и реформированного КД, но с одним важным дополнением – теннисисты за свои результаты здесь получают и призовые, и очки в рейтинг. Так, 24 команды были разбиты на шесть групп, лучшие по итогам группового этапа продолжили битву в плей-офф. В каждую сборную входило до четырех игроков, каждый отдельный матч проводился в течение одного дня по схеме «две одиночки и пара». Сами встречи состоялись в разных городах Австралии, игры на вылет – в Сиднее. Сборная России усилиями Даниила Медведева и Карена Хачанова (капитаном выступил Марат Сафин) дошла до полуфинала, где уступила Сербии – будущим чемпионам.

В этом году нас ждет примерно то же самое, но с поправкой на коронавирус. Так, количество команд-участниц сократили вдвое, а все матчи состоятся в одном месте – в Мельбурне (изначально планировались Брисбен, Перт и Сидней). Дюжина сборных разбита на четыре тройки, в плей-офф (в полуфинал) выходят победители групп. Сам турнир стартует 1 февраля – сразу, как закончится карантин, который отбывают теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в Australian Open. После ATP Cup их ждет еще два турнира в Мельбурне категории ATP 250, которые пройдут одновременно. И затем, собственно, стартует первый в сезоне «Большой шлем».

Сокращение числа участников не коснулось России. И, собственно, не могло. Пару лет назад это казалось фантастикой, теперь же – объективная реальность: у нашей сборной лучший суммарный рейтинг двух первых игроков! Даниил Медведев – четвертая ракетка мира, Андрей Рублев – восьмая. Итого – 12. У Испании – только 15 (Рафаэль Надаль – 2, Роберто Баутиста-Агут – 13). На третьем месте Канада (Денис Шаповалов – 12, Милош Раонич – 14), дальше – Сербия (Новак Джокович – 1, Душан Лайович – 26) и Италия (Маттео Берреттини – 10, Фабио Фоньини – 17). Собственно, судя по этим цифрам наша команда – основной фаворит! Дело ведь не только в рейтинге, как в таковом. Но и в последних результатах наших лидеров. Медведев, напомним, в концовке прошлого сезона выиграл «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP (где обыграл трех лидеров рейтинга – Надаля, Джоковича и Доминика Тима). Рублев отметился титулами в Санкт-Петербурге и Вене, на том же Итоговом чуть не вышел из группы и все равно успел там одолеть Тима. В общем, если зимой ребята не разбазарили свою форму (тем более – если смогли еще прибавить!), то одолеть их в Сиднее будет невероятно сложно. Тем более – обоих в один день.

Кстати, в нашу команду входит еще двое игроков, но им уготована роль запасных. Это Аслан Карацев и Евгений Донской (оба – за пределами топ-100). Донской при этом выбран капитаном, но на ATP Сup эта чисто номинальная роль.

How good does this team look 😳



We can't wait to see 🇷🇺 #TeamRussia at the 2021 #ATPCup 💪