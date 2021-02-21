Третьего подождем. Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open

Финал Джокович – Медведев стал самым ожидаемым на этом Australian Open. И в плане изначальных прогнозов (эти ребята считались главными фаворитами). И в плане, собственно, игры – уж больно яркие матчи выдают Даниил и Новак! Предсказать, кто победит, было сложно – и рядовым болельщикам, и экспертам.

- Давление, конечно, будет, - заочно согласился с ним Новак. - Но давление – это еще и честь. Это значит, что ты по-прежнему предан своему делу и полностью отдаешься тому, чем занимаешься. Молодые ребята подбираются близко. И, безусловно, в будущем они станут новыми лидерами. Но я ничего не отдам просто так. Им придется рвать задницу, чтобы меня подвинуть.

- Не думаю, что буду играть под давлением. Тут, скорее, тяжело придется Новаку. Он защищает здесь титул, он не проигрывал здесь финалы, он попробует выиграть 18-й «Большой шлем»… Ему терять куда больше, чем мне, - признавался Медведев после победы над Циципасом.

- Медведеву главное не выходить на эмоции, и у него появится отличный шанс! – резюмировал Николай Давыденко.

- Даниил заставит Джоковича оставить все силы в финале. Не удивлюсь, если он победит, - признался легендарный Род Лэйвер.

И, в общем, все сводилось к тому, что шансы у соперников – примерно 50 на 50.

За Медведева говорила его супер-форма и серия из 20 побед подряд, которая началась еще на прошлогоднем «Мастерсе» в Париже. Причем по ходу этой серии Даниил 12 раз кряду одолел соперников из топ-10. Включая и Джоковича! Он вообще успел как минимум по разу обыграть всех, кто входит в десятку. Кроме Роджера Федерера – по той простой причине, что сам швейцарец не выступает уже больше года. Более того – и это внезапно! – за Даниила говорила и история личных встреч с Новаком. Да, он по-прежнему уступал 3:4, но выиграл три из последних четырех поединков у серба. А на Итоговом в Лондоне, в группе, так просто уничтожил лидера рейтинга – 6:3, 6:3. Сам теннис Медведева – с постоянным давлением от задней линии, убойной подачей, невероятным бэкхендом – Джокеру не подходит (да он вообще никому не подходит!). И уверенность в своих силах должна была добавить стабильности. В конце концов, и сам финал стал для Медведева не первым. А свой первый он чуть не выиграл, ведя с брейком в решающей партии у Надаля на US Open-2019.

В свою очередь, в активе Новака был тот факт, что он… Новак! В Австралии он взял восемь титулов, ни разу не проигрывав в финалах! Это – рекорд в истории турнира и лучший показатель на «Шлемах», после 13 трофеев Рафы в Париже. По ходу этого чемпионата Джокович повредил мышцы пресса, но травма оказалась не серьезной. Он сам признал после полуфинала, что полностью здоров и готов показывать лучший теннис. Так что рассчитывать на послабления от серба Медведеву не приходилось. Ну и в конце концов, «Большой шлем» - это не «Мастерс» и не Итоговый. Это именно «Большой шлем» - с другим уровнем давления за результат, с другим рисунком матчей (в которых нужно выиграть три сета), и т.д. и т.п. Как бы ни прибавил россиянин в последнее время, сравнивать его опыт с опытом Джоковича просто бессмысленно. Новак – ментальный монстр, и именно этот фактор сыграл в итоге ключевую роль.

Борьба могла быть равной и длиться пять партий. Но в итоге все закончилось в трех – 7:5, 6:2, 6:2. Не в пользу Медведева.

ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?

Сам счет не отражает реального положения дел на корте. Выглядит как разгром, но разгрома в реальности не было. Даниил не провалил этот матч. Он не выглядел мальчиком для битья и оказывал на Новака прессинг, порой проводя чудо-розыгрыши. В начале первой партии Медведев отыгрался с 0:3. В начале второй – сам первым сделал брейк и вышел вперед 1:0. Были моменты, когда Даниил играл в целом сильнее и лучше. Но конвертировать это в итоговый успех он не смог.

Факторов, почему так вышло, хватает. Отметим главные три.

- Феноменальный прием Джоковича! Новак и так считается одним из лучших (пожалуй – лучшим) в Туре именно в этом компоненте. Однако в финале с Медведевым серб вывел собственный прием на запредельный, космический уровень. По сути, он лишил россиянина одного из его козырей – подачи. Даже точные и мощные выстрелы Новак частенько возвращался обратно. Не просто скидкой на хавкорт – а в самые ноги Медведеву, под заднюю линию! И это ставило Даниила в тупик, не давая развить нападение, а часто приводя к ошибкам.

No replay as Mert said but here’s the return pic.twitter.com/PHcVcxpMYV — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 21, 2021

- Нервы. Медведев оказался морально не готов к плотной борьбе и с ним случилось то, чего мы боялись – он стал злиться. Отдав первую партию в последний момент за счет короткого провала на своей подаче, он следом сделал брейк в начале второй – но не закрепил преимущество. Новак взял несколько геймов подряд, включая две подачи Даниила. И Медведев поддался эмоциям, утратив контроль. Обошелся одной сломанной ракеткой, но хватило и этого. Если Джокович был, как машина, то Даниил потерял концентрацию, утратил веру в себя, стал чаще ошибаться и лишился всех шансов переломить ход борьбы. В том числе – и в третьей партии. Нет, рук не упустил – так говорить нельзя. Но все равно излишнее волнение и эмоции пошли ему только во вред, не дав использовать свои лучшие качества.

- Везение. А как без него? Джокович не раз признавал, что корт Рода Лэйвера на Australian Open ему – как родной дом. Как любимая уютная гостиная. А дома, как известно, и стены помогают. Конечно, многое Новак сделал сам. Но по ходу первого сета, когда в игровом и психологическом плане он еще не имел превосходства, именно пара эпизодов с везением ему серьезно помогли. Вроде этого розыгрыша, когда Медведев задел трос из убойной позиции – и получил обводящий.

The netcord that gave Djokovic three set points. #AusOpen pic.twitter.com/AjrjihYdnI — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 21, 2021

Ну и главное – Новак действительно переиграл Медведева тактически. Не то, чтобы Даниил не знал, как ему надо действовать. Просто Джокович этого не позволил. Старательно бил россиянину под форхенд, заставлял его входить в корт, не позволял устраивать долгие розыгрыши и перестрелки слева налево. В итоге теннис Даниила рассыпался, пошли ошибки, упал процент первой подачи… И в итоге – вот такой результат.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В любом случае, финал Australian Open – это огромный успех для Медведева. Да, мы могли рассчитывать на победу, но и трагедии не произошло. Даниил выдал супер-результат и показал супер-игру. Стал третьей ракеткой планеты. И получил неоценимый опыт, огромный багаж знаний и пищу для размышлений о том, в чем еще ему надо прибавить, чтобы выиграть заветный трофей.

И, вероятно, он возьмет его уже в своем третьем финале. А в том, что этот финал будет, сомневаться не стоит. И своего третьего чемпиона на «Шлеме» - после Евгения Кафельникова и Марата Сафина – мы обязательно получим. Возможно, уже в этом году.