Третьего подождем. Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open

- Медведеву главное не выходить на эмоции, и у него появится отличный шанс! – резюмировал Николай Давыденко.

- Даниил заставит Джоковича оставить все силы в финале. Не удивлюсь, если он победит, - признался легендарный Род Лэйвер.

И, в общем, все сводилось к тому, что шансы у соперников – примерно 50 на 50.

За Медведева говорила его супер-форма и серия из 20 побед подряд, которая началась еще на прошлогоднем «Мастерсе» в Париже. Причем по ходу этой серии Даниил 12 раз кряду одолел соперников из топ-10. Включая и Джоковича! Он вообще успел как минимум по разу обыграть всех, кто входит в десятку. Кроме Роджера Федерера – по той простой причине, что сам швейцарец не выступает уже больше года. Более того – и это внезапно! – за Даниила говорила и история личных встреч с Новаком. Да, он по-прежнему уступал 3:4, но выиграл три из последних четырех поединков у серба. А на Итоговом в Лондоне, в группе, так просто уничтожил лидера рейтинга – 6:3, 6:3. Сам теннис Медведева – с постоянным давлением от задней линии, убойной подачей, невероятным бэкхендом – Джокеру не подходит (да он вообще никому не подходит!). И уверенность в своих силах должна была добавить стабильности. В конце концов, и сам финал стал для Медведева не первым. А свой первый он чуть не выиграл, ведя с брейком в решающей партии у Надаля на US Open-2019.

В свою очередь, в активе Новака был тот факт, что он… Новак! В Австралии он взял восемь титулов, ни разу не проигрывав в финалах! Это – рекорд в истории турнира и лучший показатель на «Шлемах», после 13 трофеев Рафы в Париже. По ходу этого чемпионата Джокович повредил мышцы пресса, но травма оказалась не серьезной. Он сам признал после полуфинала, что полностью здоров и готов показывать лучший теннис. Так что рассчитывать на послабления от серба Медведеву не приходилось. Ну и в конце концов, «Большой шлем» - это не «Мастерс» и не Итоговый. Это именно «Большой шлем» - с другим уровнем давления за результат, с другим рисунком матчей (в которых нужно выиграть три сета), и т.д. и т.п. Как бы ни прибавил россиянин в последнее время, сравнивать его опыт с опытом Джоковича просто бессмысленно. Новак – ментальный монстр, и именно этот фактор сыграл в итоге ключевую роль.

Борьба могла быть равной и длиться пять партий. Но в итоге все закончилось в трех – 7:5, 6:2, 6:2. Не в пользу Медведева.

Сам счет не отражает реального положения дел на корте. Выглядит как разгром, но разгрома в реальности не было. Даниил не провалил этот матч. Он не выглядел мальчиком для битья и оказывал на Новака прессинг, порой проводя чудо-розыгрыши. В начале первой партии Медведев отыгрался с 0:3. В начале второй – сам первым сделал брейк и вышел вперед 1:0. Были моменты, когда Даниил играл в целом сильнее и лучше. Но конвертировать это в итоговый успех он не смог.

Факторов, почему так вышло, хватает. Отметим главные три.

- Феноменальный прием Джоковича! Новак и так считается одним из лучших (пожалуй – лучшим) в Туре именно в этом компоненте. Однако в финале с Медведевым серб вывел собственный прием на запредельный, космический уровень. По сути, он лишил россиянина одного из его козырей – подачи. Даже точные и мощные выстрелы Новак частенько возвращался обратно. Не просто скидкой на хавкорт – а в самые ноги Медведеву, под заднюю линию! И это ставило Даниила в тупик, не давая развить нападение, а часто приводя к ошибкам.

No replay as Mert said but here’s the return pic.twitter.com/PHcVcxpMYV