«Ты что, тупой?» У Медведева опять упало забрало 

Вчера Даниил Медведев обыграл в финале турнира в Марселе француза Пьера-Юга Эрбера, что позволило ему подняться на второе место в рейтинге АТР. С нашими теннисистами такого не случалось со времен Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Более того: последние 15 лет такого не случалось ни с кем кроме Большой четверки: Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррэя. До первого места, правда, еще далеко, и в ближайшие пару лет Новак вряд ли позволит себя сместить с трона теннисного короля. Но, если не случится обстоятельств непреодолимой силы, Даниил рано или поздно должен стать первой ракеткой мира.

В тени радостных событий - победы на турнире и подъеме в рейтинге - осталось поведение Медведева в финальном матче. А оно было совсем не нормальным: Даниила вновь начало клинить на теме судейства. Дело в том, что в Марселе не было электронной системы проверки попадания мяча в площадку, поэтому окончательное решение оставалось за судьей на вышке. Российский теннисист не раз указывал англичанину Фергюсу Мерфи на то, что тот ошибается. Но если на английском он это делал пристойно, то на русском не всегда выбирал выражения:

- *****, невозможно играть! Ты что – тупой? - так отреагировал Даниил на решение Мерфи в начале третьего сета.

За такую манеру ведения диалога Медведеву полагается огромный штраф, однако англичанин, видимо, совсем не знает русского языка, даже тех слов, которые вроде бы уже известны всем. Поэтому никакого наказания россиянину вынесено не было. При этом, надо отдать должное Даниилу: в своей речи после победы он признался, что бывает «плохим парнем» и поздравил судью с отличной работой. Какого черта, спрашивается, тогда психовал и ругался во время матча?

Видимо, Медведев пока так и не повзрослел. А может такая «психическая» манера помогает ему, заводит в игре. Ведь марсельский инцидент далеко не первый в карьере российского теннисиста.