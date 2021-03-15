ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Турция - Суперлига 19:00 Касымпаша 0 Коньяспор 0 П1 1.98 Х 3.40 П2 4.20
Германия - Бундеслига 21:00 С.Оливер Баске 0 Меди Байройт 0
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Санкт-Паули 0 Падерборн 07 0 П1 2.50 Х 3.50 П2 2.80
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 5.80
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Уэска 0 П1 1.18 Х 8.40 П2 17.0
Италия - Серия B 23:00 Пиза 0 СПАЛ 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.65
Англия - Премьер-лига 23:00 Вулверхэмптон 0 Ливерпуль 0 П1 5.70 Х 4.00 П2 1.66
Португалия - Примейра 23:15 Фамаликан 0 Брага 0 П1 6.00 Х 4.40 П2 1.56
«Ты что, тупой?» У Медведева опять упало забрало 
15 марта 16:59
автор: Степан Охотников

«Ты что, тупой?» У Медведева опять упало забрало 

Российский теннисист вновь «отличился»: нецензурно выругался и оскорбил судью. 

Вчера Даниил Медведев обыграл в финале турнира в Марселе француза Пьера-Юга Эрбера, что позволило ему подняться на второе место в рейтинге АТР. С нашими теннисистами такого не случалось со времен Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Более того: последние 15 лет такого не случалось ни с кем кроме Большой четверки: Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррэя. До первого места, правда, еще далеко, и в ближайшие пару лет Новак вряд ли позволит себя сместить с трона теннисного короля. Но, если не случится обстоятельств непреодолимой силы, Даниил рано или поздно должен стать первой ракеткой мира.

В тени радостных событий - победы на турнире и подъеме в рейтинге - осталось поведение Медведева в финальном матче. А оно было совсем не нормальным: Даниила вновь начало клинить на теме судейства. Дело в том, что в Марселе не было электронной системы проверки попадания мяча в площадку, поэтому окончательное решение оставалось за судьей на вышке. Российский теннисист не раз указывал англичанину Фергюсу Мерфи на то, что тот ошибается. Но если на английском он это делал пристойно, то на русском не всегда выбирал выражения:

- *****, невозможно играть! Ты что – тупой? - так отреагировал Даниил на решение Мерфи в начале третьего сета.

За такую манеру ведения диалога Медведеву полагается огромный штраф, однако англичанин, видимо, совсем не знает русского языка, даже тех слов, которые вроде бы уже известны всем. Поэтому никакого наказания россиянину вынесено не было. При этом, надо отдать должное Даниилу: в своей речи после победы он признался, что бывает «плохим парнем» и поздравил судью с отличной работой. Какого черта, спрашивается, тогда психовал и ругался во время матча?

Видимо, Медведев пока так и не повзрослел. А может такая «психическая» манера помогает ему, заводит в игре. Ведь марсельский инцидент далеко не первый в карьере российского теннисиста.

Впервые Даниил прославился пять лет назад, когда не смог сдержать свой темперамент на челленджере в американской Саванне: в матче с Дональдом Янгом он после спорного решения заявил, что судья и соперник - друзья. Большого криминала во фразе не было, но Медведев не учел, что оба - афроамериканцы. Россиянину приплели расизм, а с этим делом в Америке не шутят - после розыгрыша он был дисквалифицирован.

Самый большой скандал случился в 2017-м во время Уимблдонского турнира. В поединке с бельгийцем Рубеном Бемельмансом Даниил, которому тогда был 21 год, потребовал заменить судью на вышке Мариану Алвеш. Теннисисту показалось, что она ангажирована и он отказался продолжать матч. Спустя какое-то время, правда, продолжил (несмотря на то, что судью менять не стали), но ожидаемо проиграл. И тут началось шоу одного нервного актера: на эмоциях Даниил подошел к своей скамейке, достал кошелек и начать кидать мелочью в судью. Как результат - штраф 14,5 тысячи долларов и клеймо скандалиста.

На Уимблдоне Медведева вообще прорывает: в 2019-м он здесь вновь кричал на судью, бил ракеткой по рекламным щитам и вновь проиграл (опять, кстати, бельгийцу - Давиду Гоффену).

В том же году на Открытом чемпионате США случился второй большой скандал. В матче с испанцем Фелисиано Лопесом россиянин сильно нервничал, срывал злость на болбое, а когда получил замечание, то и на судье, которому предложил слезть с вышки. Нейтральная поначалу публика предсказуемо начала поддерживать испанца. За это зрителям тоже досталось: когда судья не видел, Даниил показал трибунам средний палец. Такое поведение россиянина было оценено в 9000 долларов штрафа, что по нынешним теннисным гонорарам - копейки. Кстати, матч с Лопесом Медведев выиграл. Как и все следующие вплоть до финала, причем оскорбленная публика каждый раз болела против него. Лишь в решающем встрече Даниил уступил Рафаэлю Надалю, которого сегодня, наконец, обошел в рейтинге.

То ли еще будет.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Представлена новая версия флагманского смартфона Xiaomi Mi 11Назван состав сборной России на молодёжный чемпионат ЕвропыДацик опубликовал постер к возможному бою с Александром ЕмельяненкоСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет КэмбиджФигуристка шокировала сеть голыми снимками
Допинг-бомба под российский футбол. ФИФА выкатила «убедительные» доказательства
Под подозрением оказались пробы двух футболистов и одной футболистки из России, которые были взяты еще в 2013 году. Чем это может грозить.
Гол Соболева принес победу «Спартаку», а москвичу — 1,5 млн рублей с вложенных 3 тысяч
Орзул дала 5 верных прогнозов из 5 и снова победила Нагучева. Итоги 2-го раунда «Битвы полов»
Мария Орзул дала пять точных прогнозов на матчи футбольного уик-энда с общим коэффициентом 28,38! Телеведущая повела со счетом 2:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
«Кафельников — продажный, Промес — худший, «Катюша» — глупая затея». На грани фола #8
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск восьмой.
Эта девушка вдохновляет короля лыж Большунова. Ставка на красоту #21
Очередной героиней нашей рубрики стала Анна Жеребятьева - невеста российского лыжника Александра Большунова.
Нью-Йорку дали Хлебушка и зрелищ. Панарин бьет «медведей», а не девушек (видео)
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметил свое возвращение на лед после скандала голевой передачей в победном матче с "Бостоном" (4:0).
«Георгич, лучше забей и расслабься». Вопрос Карпина о судьях взорвал соцсети
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на следующий после поражения в 22-м туре от "Химок" (0:1) задал риторический вопрос об отмененном голе форварда его команды Али Соу.
«Овечкин, Буре?.. Капризов выйдет на их уровень». Бадюков — о новой русской звезде НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» первый хет-трик в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Дайте богу из России пожизненный контракт прямо сейчас!» Америка сходит с ума по Капризову
Первый хет-трик форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова в НХЛ произвел фурор за океаном. Болельщики в соцсетях слились в общем экстазе. Эксперты славят россиянина на все лады.
Роднина рада, Валуев возмущен, Лещенко призывает схитрить. Мнения о запрете «Катюши»
CAS отказал России в просьбе использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиадах. Известные люди отреагировали на это по-разному.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика