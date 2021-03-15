«Ты что, тупой?» У Медведева опять упало забрало 

Вчера Даниил Медведев обыграл в финале турнира в Марселе француза Пьера-Юга Эрбера, что позволило ему подняться на второе место в рейтинге АТР. С нашими теннисистами такого не случалось со времен Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Более того: последние 15 лет такого не случалось ни с кем кроме Большой четверки: Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррэя. До первого места, правда, еще далеко, и в ближайшие пару лет Новак вряд ли позволит себя сместить с трона теннисного короля. Но, если не случится обстоятельств непреодолимой силы, Даниил рано или поздно должен стать первой ракеткой мира.
В тени радостных событий - победы на турнире и подъеме в рейтинге - осталось поведение Медведева в финальном матче. А оно было совсем не нормальным: Даниила вновь начало клинить на теме судейства. Дело в том, что в Марселе не было электронной системы проверки попадания мяча в площадку, поэтому окончательное решение оставалось за судьей на вышке. Российский теннисист не раз указывал англичанину Фергюсу Мерфи на то, что тот ошибается. Но если на английском он это делал пристойно, то на русском не всегда выбирал выражения:
- *****, невозможно играть! Ты что – тупой? - так отреагировал Даниил на решение Мерфи в начале третьего сета.
За такую манеру ведения диалога Медведеву полагается огромный штраф, однако англичанин, видимо, совсем не знает русского языка, даже тех слов, которые вроде бы уже известны всем. Поэтому никакого наказания россиянину вынесено не было. При этом, надо отдать должное Даниилу: в своей речи после победы он признался, что бывает «плохим парнем» и поздравил судью с отличной работой. Какого черта, спрашивается, тогда психовал и ругался во время матча?
Видимо, Медведев пока так и не повзрослел. А может такая «психическая» манера помогает ему, заводит в игре. Ведь марсельский инцидент далеко не первый в карьере российского теннисиста.
Впервые Даниил прославился пять лет назад, когда не смог сдержать свой темперамент на челленджере в американской Саванне: в матче с Дональдом Янгом он после спорного решения заявил, что судья и соперник - друзья. Большого криминала во фразе не было, но Медведев не учел, что оба - афроамериканцы. Россиянину приплели расизм, а с этим делом в Америке не шутят - после розыгрыша он был дисквалифицирован.
Самый большой скандал случился в 2017-м во время Уимблдонского турнира. В поединке с бельгийцем Рубеном Бемельмансом Даниил, которому тогда был 21 год, потребовал заменить судью на вышке Мариану Алвеш. Теннисисту показалось, что она ангажирована и он отказался продолжать матч. Спустя какое-то время, правда, продолжил (несмотря на то, что судью менять не стали), но ожидаемо проиграл. И тут началось шоу одного нервного актера: на эмоциях Даниил подошел к своей скамейке, достал кошелек и начать кидать мелочью в судью. Как результат - штраф 14,5 тысячи долларов и клеймо скандалиста.
На Уимблдоне Медведева вообще прорывает: в 2019-м он здесь вновь кричал на судью, бил ракеткой по рекламным щитам и вновь проиграл (опять, кстати, бельгийцу - Давиду Гоффену).
В том же году на Открытом чемпионате США случился второй большой скандал. В матче с испанцем Фелисиано Лопесом россиянин сильно нервничал, срывал злость на болбое, а когда получил замечание, то и на судье, которому предложил слезть с вышки. Нейтральная поначалу публика предсказуемо начала поддерживать испанца. За это зрителям тоже досталось: когда судья не видел, Даниил показал трибунам средний палец. Такое поведение россиянина было оценено в 9000 долларов штрафа, что по нынешним теннисным гонорарам - копейки. Кстати, матч с Лопесом Медведев выиграл. Как и все следующие вплоть до финала, причем оскорбленная публика каждый раз болела против него. Лишь в решающем встрече Даниил уступил Рафаэлю Надалю, которого сегодня, наконец, обошел в рейтинге.
То ли еще будет.