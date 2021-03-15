Первый после легенд! Медведев стал второй ракеткой мира

Вдумайтесь – россиянин первый человек не из «большой четверки» (Федерер, Надаль, Джокович, Маррей), кто сумел подняться в топ-2 аж с лета 2005 года! Представьте, сколько воды утекло, сколько поколений теннисистов сменилось, сколько шикарных игроков мы увидели за это время. И ни один из них не смог стать вторым в мире.

«Советский спорт» вспомнил тех, кто бы хотя бы третьим в рейтинге на протяжении этих без малого 16 лет. И кто все равно не поднимался так высоко, как забрался Медведев.

ДАВИД НАЛБАНДЯН

Аргентинец армянских кровей ворвался в элиту, когда сыграл в финале Уимблдона в 2002 году (уступил Ллейтону Хьюитту). Тогда это казалось разовым успехом, но впоследствии Налбандян доказал, что он – отнюдь не выскочка-однодневка. На протяжении многих лет Давид входил в топ-10, он сыграл полуфиналы на всех «Больших шлемах» (правда, в финалы больше не выходил), а в 2005 году взял титул на Итоговом чемпионате ATP, отыгравшись у Федерера в решающем матче со счета 0:2 по партиям! Весной 2006-го Налбандян стал третьей ракеткой планеты – это уже при пиковых Роджере и Надале, но еще до взлета Джоковича и Энди Маррея. И хотя подняться на строчку выше Давиду не удалось, он еще три сезона стабильно держался в десятке, став одним из самых успешных игроков своего поколения.

НИКОЛАЙ ДАВЫДЕНКО

Давыденко – последняя российская звезда до появления Медведева. Титул «Большого шлема» Николаю не покорился, да и в финалы он не выходил, но игроком элиты Давыденко считался уверенно и долго. На его счету победы на трех «Мастерсах» (Париж, Майами и Шанхай), полуфиналы «Ролан Гарроса» и US Open, положительный баланс встреч с Надалем (6:5 не в пользу испанца) и 21 титул в одиночке на турнирах на турнирах ATP (из россиян больше только у Кафельникова – 25). Вишенкой на карьерном торте Николая стала победа на Итоговом турнире в 2009 году – когда он первый раз прошел в Лондоне. Символично, что последний лондонский чемпионат – прошлой осенью - выиграл тоже россиянин, но уже Медведев. На третье место в рейтинге Давыденко поднялся в 2006-м и еще много лет он оставался в топ-10, пока травмы руки и ноги не лишили его главного козыря – скорости. Кто знает, чего бы мог добиться Николай, если бы расцвет его карьеры не пришелся на начало эпохи Биг-4…

ИВАН ЛЮБИЧИЧ

Хорват – еще одна жертва пиковых Федерера с Надалем, к которым чуть позже присоединились Маррей и Джокович. Как и Налбандян с Давыденко, он блистал в «нулевых» и был третьей ракеткой мира весной 2006 года. Правда, в отличие от аргентинца с россиянином, крупных трофеев у него в списке нет (разве что один «Мастерс», добытый в Индиан-Уэлсе в 2010-м). И сейчас Ивана вспоминают и воспринимают как тренера Роджера, а не как шикарного игрока, которым он когда-то был.

ДАВИД ФЕРРЕР

Давид – один из немногих теннисистов, кто оказывал давление на Биг-4 уже в начале «десятых», когда большинство его ровесников (те же Давыденко, Налбандян и Любичич) уже выпали из элиты, а то и вовсе завершили карьеры. Давид славился своей скоростью и выносливостью (несмотря на вредную привычку в виде курения) и отлично выступал на всех покрытиях: был в четвертьфиналах Уимблдона, полуфиналах Australian Open и US Open, в финале «Ролан Гарроса» (в 2013-м проиграл, конечно, Надалю) и Итогового чемпионата ATP. Тем не менее, как и остальные в этом списке испанец не сумел подняться выше третьей позиции в рейтинге.

ХУАН МАРТИН ДЕЛЬ ПОТРО

Дель Потро считался одним из тех, кто может превратить Биг-4 в Биг-5. Выиграв у Федерера финал US Open-2009 (в возрасте всего 20 лет!) он доказал, что в перспективе может стать суперзвездой. Увы, карьеру аргентинца обрушили травмы. Из-за постоянных проблем с коленями он часто переносил операции и пропускал по полгода-год, пытаясь вновь набрать форму. Возвращаясь, Хуан Мартин вновь выдавал шикарные результаты, снова травмировался и снова брал перерыв… Кто знает, как многого он бы добился, если бы оставался здоровым, но увы – потолком для Дель По стало то же третье место в рейтинге и всего один выигранный «Шлем».

МАРИН ЧИЛИЧ

Чилич тоже прерывал карьеру, но не из-за травмы, а из-за дисквалификации за допинг. Тем не менее, вернувшись в спорт, хорват, родившийся в Черногории, смог надолго закрепиться в элите, а в 2014-м совершил «невозможное» - выиграл свой «Большой шлем». Чилич был последним новым чемпионом мейджора вплоть до прошлой осени, когда свой дебютный трофей в том же Нью-Йорке завоевал Тим. Еще на счету Марина – финалы Уимблдона (2017) и Australian Open (2018), все та же третья позиция в рейтинге и 28 миллионов долларов призовых (11-й в списке теннисистов, заработавших больше всех денег на корте в истории). В общем, карьера удалась. Но потеснить кого-то из большой четверки из топ-2 не смог даже он.

СТАНИСЛАС ВАВРИНКА

Вавринку странно видеть в этом списке, но чемпион трех «Больших шлемов» (столько же трофеев у Маррея!) тоже не поднимался выше третьей позиции в рейтинге! Стэн довольно поздно раскрылся, уже ближе к 30 годам, и на какое-то время превратился в неформального члена Биг-4, когда из этой четверки выпал шотландец. Однако несмотря на все свои успехи и действительно крутые достижения (до которых тому же Медведеву еще тянуться и тянуться), в рейтинге швейцарец постоянно уступал минимум двоим из списка легенд тенниса. Скорее всего, исправить эту ситуацию уже не выйдет, хотя вряд ли сам Вавринка всерьез комплексует, что так и не был второй ракеткой мира. Ему в любом случае есть, чем гордиться.

МИЛОШ РАОНИЧ

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ

ДОМИНИК ТИМ

ГРИГОР ДИМИТРОВ

Все эти ребята тоже отметились на третьей строчке рейтинга и все сделали это заслуженно. Скажем, Раонич был в финале Уимблдона, Димитров и Зверев выигрывали Итоговый чемпионат ATP, а уж успехи Тима и вовсе представлять не приходится – финалы «Ролан Гарроса» и Australian Open, победа на US Open и прочее-прочее… Тем не менее, заскочить в топ-2 никто из них пока не сумел. Хотя у Саши и Доминика остаются большие возможности сделать это в будущем. А вот в новый взлет Димитрова и Раонича верится с огромным трудом.