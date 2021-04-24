Карацев обыграл Джоковича! В Белграде! Новак сдался после битвы, длиною в 3,5 часа

В последний раз теннисисты встречались между собой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Тогда сильнее оказался сербский спортсмен, без труда выиграв матч - 6:3, 6:4, 6:2. Но в сегодняшнем противостоянии было все по-другому.

Россиянин был посеян на турнире под третьим номером, серб же является лицом турнира и выступал перед своими родными болельщиками. Начало первого сета вышло волнительным для обоих теннисистов, но Джокович, благодаря опыту, взял брейк и повел 3:0. Затем серб начал допускать ошибки на своей подаче, Карацев смог воспользоваться этим и выиграл первую партию - 7:5. Во втором сете Джокович постарался сразу же реабилитироваться, поведя - 2:0. Россиянин навязал борьбу, но партия осталась за первой ракеткой мира – 6:4.

А в третьем сете развернулась настоящая битва. Теннисисты не отдавали свою подачу, но при счете 3:3 россиянин сделал брейк и повел в матче. Затем Карацев не реализовал один матч-бол, но в конце концов сумел одержать сенсационную победу.

Встреча продолжалась внушительные 3 часа и 25 минут и это - самый длинный матч в текущем сезона в рамках турниров ATP. Карацев на протяжении матча старался сохранять спокойствие и придерживаться своей агрессивной манеры игры. В каждом розыгрыше мяча теннисисты демонстрировали стойкость и желание победы, но сегодня больше ошибок совершил Джокович. Россиянин отыграл 23 брейк-пойнта, что является отличным показателем против лучшего принимающего мира (Новак никогда в карьере не уступал такое количество шансов взять подачу соперника!). Также на счету россиянина шесть эйсов, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16-ти.

Вот что Карацев сказал после победы: