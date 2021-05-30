Стартовый день «Ролан Гарроса»: Веснина выигрывает, Осака объявляет войну, а Тим вылетает

Выиграла сегодня и еще одна мама в WTA–туре – Виктория Азаренко. К сожалению, соперницей белоруски стала наша Светлана Кузнецова. Матч закончился со счетом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу Азаренко. Также выбыла из розыгрыша «Ролан Гарроса» Анастасия Потапова, уступившая канадке Фернандес – 2:6, 1:6.

Особо стоит отметить победу Елены Весниной, вернувшейся в теннис после рождения дочери. На турнирах в Мадриде и Риме она вылетала в первом круге, а вот в Париже сумела пройти стартовый раунд, разгромив белоруску Ольгу Говорцову – 6:1, 6:0. Эта победа стала первой для Елены за три года.

В целом первый день для россиян сложился удачно. На корты вышли семь представителей России, из которых пятеро пробились во второй круг.

Помимо матчей с участием российских теннисистов в первый день «Ролан Гарроса» хватало любопытных событий.

Вторая ракетка мира Наоми Осака сдержала слово и после победы над румынкой Патрицией Марией Тиг (6:4, 7:6) отказалась приходить на пресс–конференцию. За это афроазиатка была оштрафована на 15 тысяч евро. Напомню предысторию: накануне турнира в Париже самая высокооплачиваемая спортсменка мира сообщила в соцсети, что не будет общаться с прессой на «Ролан Гарросе». Не буду приводить дословно длинный месседж, а в кратком переводе с эзопова языка пиарщиков Осаки на русский ее «крик души» означает: пресс–конференции ей надоели, журналисты не чувствуют ее психологического состояния, задают одни и те же вопросы, поэтому она будет общаться когда захочет и с кем захочет и никто ей не указ.

В общем, японка бросила вызов. Причем не только представителям СМИ и организаторам турниров, но и другим теннисистам: почему к ней должны относиться по–другому? Швейцарка Белинда Бенчич прямо сказала, что Осака просто хочет, чтобы ее обсуждали. Организаторы турниров «Большого шлема» вызов приняли и опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что общение со СМИ – обязанность игроков, и если японка будет продолжать вести себя в том же духе, ее ждут более серьезные штрафы, а возможно и дисквалификация. Кроме того, если Осака пойдет на эскалацию конфликта, ее могут отлучить и от других турниров «Большого шлема».

Интересно, чем эта история закончится.

Неприятности поджидали и других звезд. Экс–первая ракетка мира Анжелика Кербер в третий раз кряду вылетела уже после первого круга Открытого чемпионата Франции. На этот раз немка уступила украинке Ангелине Калининой – 2:6, 4:6. Тут надо признать, что грунт Кербер не очень подходит. Чего не скажешь о четвертой ракетке мира Доминике Тиме. На глине австриец играет отлично, тем не менее, сегодня умудрился проиграть в первом круге 35–летнему испанцу Пабло Андухару, причем победив в двух стартовых сетах – 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6. Это первое поражение в карьере Тима в первом круге «Ролан Гарроса».

Едва не проиграла на старте и экс–вторая ракетка мира Петра Квитова. Однако чешка сумела отыграть матчбол у бельгийки Грет Миннен, а потом вырвать победу и в матче – 6:7, 7:6, 6:1. С Квитовой во втором круге сыграет Елена Веснина.

А вот кто из россиян выйдет на корты в Париже в понедельник:

Даниил Медведев (Россия) – Александр Бублик (Казахстан)

Дарья Касаткина (Россия) – Мисаки Дои (Япония)

Анна Блинкова (Россия) – Хейли Батист (США)

Варвара Грачева (Россия) – Лара Арруабаррена (Испания)