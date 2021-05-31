Медведев: коронавирусом переболел, комплексом «Ролан Гаррос» - тоже

Вторая ракетка мира, финалист аналогичных турниров «Большого шлема» в Австралии и США четырежды приезжал на парижские земляные корты в прежние годы и всякий раз вылетал здесь в первом же круге. Что, разумеется, порождало массу разговоров о «негрунтовости» Медведева - и похоже, что Даниилу они, наконец, надоели. В интервью после сегодняшнего матча он признался, что, приехав на «Ролан Гаррос»-2021 и потренировавшись, он понял, что может играть здесь свободно, как на харде. Не заморачиваясь особенностями нелюбимого покрытия

В спорте так часто бывает: стоило Медведеву выбросить лишние мысли из головы, как оказалось, что его «земляной комплекс» изрядно преувеличен. Правда, пара стартовая десятиминутка сегодняшней игры еще стала продолжением прежних парижских «опытов». Зато после счета 0:2 Даниил взял себя в руки и… выиграл девять геймов из десяти – 6:0 и 4:1!

ПОЕДАНИЕ БУБЛИКА

Александра Бублика, который родился в Гатчине и перешел под флаг Казахстана из-под российского лет пять назад, никак не назовешь «мальчиком для битья». В этом году он явно на подъеме и занимает в рейтинге АТР солидное 37-е место. Однако Медведев постоянно предугадывал ходы своего противника и постоянно диктовал свои условия на корте. Удивить его Бублик мог разве что каким-нибудь трюком вроде укороченной подачи «с руки».

На «упаковку» первого и второго сетов наш теннисист потратил по полчаса с хвостиком. Третья партия вышла подлинней: в ней Бублик заиграл предельно рискованно, как можно чаще выходил к сетке и даже взял чужую подачу – 5:3. Впрочем, на этом запал Александра иссяк. Он сам отдал брейк обратно парой двойных ошибок, и вскоре матч был завершен. Его общая продолжительность составила один час и 54 минуты. Вслед за коронавирусом, который у Медведева обнаружили в апреле, российский теннисист победил еще одну, парижско-грунтовую болезнь.

Во втором круге Даниил сыграет с 52-й ракеткой мира Томми Полом. Сегодня этот американец потратил больше трех с половиной часов на пятисетовую битву с Крисом О’Коннеллом из Австралии. Дальше на пути Медведева – либо испанец Хайме Мунар, либо еще один представитель США Райли Опелка. Как видите, «сетка» вполне щадящая – вплоть до четвертьфинала, где россиянин пересекается с греком Стефаносом Циципасом. Лишь бы «земляной вирус» не вернулся – и тогда все должно быть о’кей.