Медведев: коронавирусом переболел, комплексом «Ролан Гаррос» - тоже

Вторая ракетка мира, финалист аналогичных турниров «Большого шлема» в Австралии и США четырежды приезжал на парижские земляные корты в прежние годы и всякий раз вылетал здесь в первом же круге. Что, разумеется, порождало массу разговоров о «негрунтовости» Медведева - и похоже, что Даниилу они, наконец, надоели. В интервью после сегодняшнего матча он признался, что, приехав на «Ролан Гаррос»-2021 и потренировавшись, он понял, что может играть здесь свободно, как на харде. Не заморачиваясь особенностями нелюбимого покрытия
В спорте так часто бывает: стоило Медведеву выбросить лишние мысли из головы, как оказалось, что его «земляной комплекс» изрядно преувеличен. Правда, пара стартовая десятиминутка сегодняшней игры еще стала продолжением прежних парижских «опытов». Зато после счета 0:2 Даниил взял себя в руки и… выиграл девять геймов из десяти – 6:0 и 4:1!
ПОЕДАНИЕ БУБЛИКА
Александра Бублика, который родился в Гатчине и перешел под флаг Казахстана из-под российского лет пять назад, никак не назовешь «мальчиком для битья». В этом году он явно на подъеме и занимает в рейтинге АТР солидное 37-е место. Однако Медведев постоянно предугадывал ходы своего противника и постоянно диктовал свои условия на корте. Удивить его Бублик мог разве что каким-нибудь трюком вроде укороченной подачи «с руки».
На «упаковку» первого и второго сетов наш теннисист потратил по полчаса с хвостиком. Третья партия вышла подлинней: в ней Бублик заиграл предельно рискованно, как можно чаще выходил к сетке и даже взял чужую подачу – 5:3. Впрочем, на этом запал Александра иссяк. Он сам отдал брейк обратно парой двойных ошибок, и вскоре матч был завершен. Его общая продолжительность составила один час и 54 минуты. Вслед за коронавирусом, который у Медведева обнаружили в апреле, российский теннисист победил еще одну, парижско-грунтовую болезнь.
Во втором круге Даниил сыграет с 52-й ракеткой мира Томми Полом. Сегодня этот американец потратил больше трех с половиной часов на пятисетовую битву с Крисом О’Коннеллом из Австралии. Дальше на пути Медведева – либо испанец Хайме Мунар, либо еще один представитель США Райли Опелка. Как видите, «сетка» вполне щадящая – вплоть до четвертьфинала, где россиянин пересекается с греком Стефаносом Циципасом. Лишь бы «земляной вирус» не вернулся – и тогда все должно быть о’кей.
39-летний Роджер Федерер, вышедший на центральный корт сразу после Медведева, еще быстрее, за каких-то полтора часа, разобрался с Денисом Истоминым из Узбекистана. Следующим соперником знаменитого швейцарца будет хорват Марин Чилич.
МУЧЕНИЯ КАСАТКИНОЙ И БЕГСТВО ОСАКИ
У женщин вступили в борьбу три наших теннисистки. Варвара Грачева легко победила, Анна Блинкова – наоборот, проиграла (19-летней американке Хэйли Бэптист, которая мощной комплекцией сильно напоминает Серену Уильямс), а самый интересный сюжет получился у Дарьи Касаткиной. При счете 6:3 и 3:0 она вдруг расклеилась, отдала вторую партию и лишь в конце третьей сумела вновь переломить ход борьбы в свою пользу. Во втором круге Касаткина встретится с 11-й ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Из 15 представителей России в двух одиночных разрядах первый круг «Ролан Гаррос» пока преодолели восемь – трое мужчин и пять женщин. Еще четверо – Андрей Рублев, Аслан Карацев, Екатерина Александрова и Маргарита Гаспарян – проведут стартовые матчи во вторник.
Тем временем вторая ракетка мира Наоми Осака, объявившая бойкот журналистам и уже оштрафованная на 15 тысяч долларов за пропуск воскресной пресс-конференции, заявила, что снимается с турнира. Судя по объяснениям японки в инстаграме, она приняла это решение не в знак протеста, а, напротив, осознав свою неправоту. «Я никогда не хотела привлекать к себе внимание и признаю, что мой поступок и посыл могли быть более ясными», - написала, в частности, Осака.
Ролан Гаррос. Париж
Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг
Даниил Медведев (Россия, 2) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:3, 7:5
Роджер Федерер (Швейцария, 8) – Денис Истомин (Узбекистан) – 6:2, 6:4, 6:3
Томми Пол (США) – Крис О’Коннелл (Австралия) – 6:2, 6:4, 4:6, 4:6, 10:8
Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг
Дарья Касаткина (Россия) – Мисаки Дои (Япония) – 6:3, 5:7, 6:3
Варвара Грачева (Россия) – Лара Арруабаррена (Испания) – 6:2, 6:3
Хэйли Бэптист (США) – Анна Блинкова (Россия) – 6:1, 6:4
Ига Швентек (Польша, 8) – Кая Юван (Словения) – 6:0, 7:5
Софья Кенин (США, 4) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 4:6, 6:3
Марта Костюк (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) – 6:1, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария, 10) – Надя Подороска (Аргентина) – 6:0, 6:3
Завтра, 1 июня играют:
Андрей Рублев (Россия, 7) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Аслан Карацев (Россия, 24) – Дженсон Бруксби (США)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Теннис Сандгрен (США)
Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Алексей Попырин (Австралия)
Екатерина Александрова (Россия, 32) – Винус Уильямс (США)
Маргарита Гаспарян (Россия) – Энн Ли (США)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Бернарда Пера (США)