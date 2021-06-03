ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2021 16:15 США 0 Словакия 0 П1 1.67 Х 4.60 П2 4.20
ЧМ-2021 16:15 Швейцария 0 Германия 0 П1 1.62 Х 4.70 П2 4.50
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Швейцария 0 Лихтенштейн 0 П1 1.05 Х 16.0 П2 26.0
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Андорра 0 Ирландия 0 П1 22.0 Х 7.70 П2 1.14
Товарищеские матчи (сборные) 20:00 Турция 0 Молдавия 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 17.0
ЧМ-2021 20:15 Финляндия 0 Чехия 0 П1 2.53 Х 4.00 П2 2.44
ЧМ-2021 20:15 Россия 0 Канада 0 П1 1.74 Х 4.80 П2 3.70
Товарищеские матчи (сборные) 21:00 Украина 0 Северная Ирлан 0 П1 1.55 Х 4.00 П2 6.30
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Бельгия 0 Греция 0 П1 1.35 Х 5.40 П2 7.90
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 3.10
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Мавритания 0 П1 1.24 Х 6.10 П2 12.0
ЧМ-2022 - Южная Америка 23:00 Боливия 0 Венесуэла 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.10
Медведева на «Ролан Гаррос» запрягли в ночную смену. Соперника из США это не спасло
03 июня 06:07
автор: Лев Тигай
автор фото: «Ролан Гаррос»

Медведева на «Ролан Гаррос» запрягли в ночную смену. Соперника из США это не спасло

На турнире «Большого шлема» в Париже вторую победу одержал Даниил Медведев. Сильнейший теннисист России со счетом 3:1 обыграл американца Томми Пола.

Поздняя игровая сессия – одна из «фишек» нынешнего Открытого чемпионата Франции. Изо дня в день последний матч на главном корте назначается на девять вечера по местному времени и заканчивается уже за полночь по московскому – хотя разница с Парижем у нас всего один час. Эта игра проходит при искусственном освещении и без зрителей.

Серена Уильямс и Новак Джокович первыми опробовали «ночную смену». А в среду в нее впервые запрягли российского теннисиста – вторую ракетку планеты Даниила Медведева. Двумя днями ранее он снял с себя проклятие, где в предыдущие годы выбывал исключительно в первом круге, и вышел на американца Томми Пола, занимающего 52-е место в рейтинге АТР.

НЕ ОЧЕНЬ-ТО СИЛЬНЫЙ ПОЛ

Тратить лишние силы на такого соперника Медведеву, видимо, не хотелось. И первая партия у него ушла на то, чтобы убедиться: выиграть в режиме предельной экономии все-таки не выйдет. Нет, ничего особенного Пол не делал - Даниил сам отдал «под ноль» одну из своих подач, а с ней и сет.

Пришлось Медведеву смирился с неизбежным: раз тут и ночью заставляют играть всерьез, то делать нечего - придется играть. Темп сразу подскочил, и былая надежность Пола испарилась бесследно. Во второй партии, уложившейся в 24 минуты, американцу от щедрот перепал всего один гейм.

Больше Пол ни разу не вел в счете и поднимал голову лишь тогда, когда Медведев совершал несколько ляпов подряд. Что случалось крайне редко и принципиально на ход матча повлиять не могло. Последний «приступ расточительности» поразил россиянина в самом конце: заработав два матчбола, Даниил первый запорол двойной ошибкой, а второй – промазав мимо открытого корта в сетку.

Пришлось отложить оформление победы до следующего гейма - его на чужой подаче Медведев выиграл всухую. На все про все он потратил два часа и 18 минут и в третьем раунде встретится с еще одним теннисистом из США – 32-м «сеянным» Рэйлли Опелкой. Турнирная «сетка» Даниилу досталась хорошая: с первым представителем мировой элиты – греком Стефаносом Циципасом – он пересекается только в четвертьфинале.

ХАЧАНОВ И НИСИКОРИ: ПЯТЬ ПАРТИЙ В ПЕСЧАНУЮ БУРЮ

Два «дневных» россиянина в среду, увы, проиграли. И если поражение дебютанта «Ролан Гаррос» Романа Сафиуллина от матерого Александра Зверева из Германии (182-е и 6-е места в рейтинге АТР соответственно) было вполне ожидаемым, то Карен Хачанов вполне мог рассчитывать на успех в поединке с японским ветераном Кеем Нисикори, но…

По ходу матча Хачанов вел по сетам 1:0 и 2:1. Причем в третьей партии его преимущество было очевидным. Особенно удавались Карену «неберущиеся» удары слева по линии. Игра проходила при очень сильном, порывистом ветре – однажды на корте разгулялась такая «песчаная буря», что судья даже остановил розыгрыш! Кроме того, синоптики весь день пугали участников турнира надвигающейся грозой.

Однако ливень обошел стадион стороной – а встреча Хачанова с Нисикори растянулась на все пять партий, продолжавшиеся четыре часа! В последнем сете оба соперника выглядели предельно измотанными, с трудом передвигались по площадке и постоянно ошибались. Плюс Хачанов поранил палец на руке и ему пришлось вызывать на корт врача. Все решил единственный брейк Нисикори – он случился уже в десятом гейме, и посему матч был немедленно завершен.

КУДЕРМЕТОВА: ПОРАЖЕНИЕ ПОСЛЕ 5:1 В РЕШАЮЩЕМ СЕТЕ

Похожий марафон выпал на долю лучшей на данный момент российской теннисистки (№30 рейтинга WTA) Вероники Кудерметовой. Их разборки с чешкой Катаржиной Синяковой заняли два часа и 52 минуты, что для женщих с их максимальными тремя партиями более, чем достаточно. В обоих проигранных сетах Кудерметова уверенно вела в счете: в первом у нее было 5:2, а в третьем даже 5:1! Казалось, что песенка Синяковой спета, тем более, что во второй половине матча чешка больше ругалась с судьями, чем играла. Но это впечатление, к сожалению, оказалось обманчивым.

Зато порадовали Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова, без особых проблем преодолевшие барьер второго круга. Касаткина на удивление уверенно разобралась с 10-й «сеянной» Белиндой Бенчич и теперь ее ждет встреча с румынкой Сораной Кырстей. У Павлюченковой же следующая соперница на порядок сильнее – четвертая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии.

Елена Веснина вышла в третий раунд без боя. Стоявшая у нее на пути именитая чешка Петра Квитова снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы. Еще трое россиян – Аслан Карацев, Екатерина Александрова и Варвара Грачева – свои вторые матчи на турнире проведут сегодня.

Ролан Гаррос. Париж

Мужчины

Одиночный разряд. 2-й круг

Даниил Медведев (Россия, 2) – Томми Пол (США) – 3:6, 6:1, 6:4, 6:3

Кей Нисикори (Япония)Карен Хачанов (Россия, 23) – 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4

Александр Зверев (Германия, 6) – Роман Сафиуллин (Россия) 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1)

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Педро Мартинес (Испания) 6:3, 6:4, 6:3

Хенри Лааксонен (Швейцария) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – 6:3, 2:6, 6:3, 6:2

Рэйлли Опелка (США, 32) – Хайме Мунар (Испания) – 6:3, 6:2, 3:6, 7:5

Женщины

Одиночный разряд. 2-й круг

Дарья Касаткина (Россия) - Белинда Бенчич (Швейцария, 10) – 6:2, 6:2

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:2, 6:3

Катаржина Синякова (Чехия) - Вероника Кудерметова (Россия, 29) – 7:6 (9:7), 5:7, 7:5

Серена Уильямс (США, 7) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) 6:3, 5:7, 6:1

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) – Александра Саснович (Белоруссия) 7:5, 6:3

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) – Клара Таусон (Дания) – 7:5, 6:4

Сорана Кырстя (Румыния) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:4, 3:6, 6:4

Парный разряд. 1-й круг

Аманда Анисимова/Анастасия Потапова (США/Россия) – Сальма Джубри/Оушен Доден (Франция) - 6:2, 6:3

Зарина Дияс/Варвара Грачева (Казахстан/Россия) – Кэтлин Кристиан/Сабрина Сантамария (США) – 6:3, 7:5

Шэрон Фичмэн/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 9) – Анна Блинкова/Хизер Уотсон (Россия/Великобритания) – 6:3, 6:2

Петра Мартич/Шелби Роджерс (Хорватия/США) – Тимя Бабош/Вера Звонарева (Венгрия/Россия, 7) – 7:6 (7:5), 6:3

Сюй Ифань/Чжан Шуай (Китай, 8) – Виктория Голубич/Александра Панова (Швейцария/Россия) – 6:4, 6:4

Сегодня, 3 июня играют:

Аслан Карацев (Россия, 24) – Филипп Кольшрайбер (Германия)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Пабло Куэвас (Уругвай)

Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Ришар Гаске (Франция)

Роджер Федерер (Швейцария, 8) – Марин Чилич (Хорватия)

Екатерина Александрова (Россия, 32) – Барбара Крейчикова (Чехия)

Варвара Грачева (Россия) – Камила Джорджи (Италия)

Эшли Барти (Австралия, 1) – Магда Линетт (Польша)

Ига Швентек (Польша, 8) – Ребекка Петерсон (Швеция)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Даниил Медведев вышел в третий круг Roland GarrosГол Свечникова не спас "Каролину" от проигрыша "Тампе"Карацев завоевал путевку во второй круг парижского Roland GarrosВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаБелорусская легкоатлетка показала свое тату - очень горячо30 откровенных микробикини звезд: совсем стыд потеряли!
Анчелотти предпочли Почеттино, Абрамович положил глаз на Лукаку, а Гвардиола — на Кейна. Трансферная жара
Межсезонье в европейском футболе обещает быть как никогда насыщенным и дарит громкие новости за считанные дни до старта Евро-2020.
Матчи швейцарцев с Россией и Швецией вызвали самый большой ажиотаж. Букмекерские итоги группового этапа ЧМ-2021
Подводим итоги предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Черчесов отцепил от Евро-2020 вратаря «Зенита» Лунева. Так спокойнее Шунину или тут что-то еще?
Тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на Евро-2020.
Видео всех голов ЧМХ 01.06.2021: Россия разгромила Белоруссию и вышла на Канаду
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в двенадцатый соревновательный день: Канада - Финляндия, Швейцария - Великобритания, Италия - США, Словакия - Чехия, Германия - Латвия, Россия - Белоруссия.
«Пускай канадцы выйдут в плей-офф и попадут на нас». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Один из самых ярких футболистов в истории национальной сборной и большой поклонник хоккея Александр Мостовой внимательно следит за чемпионатом мира в Латвии и продолжает делиться впечатлениями с «Плеймейкером».
Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ-2021? Шансы есть, и вовсе не призрачные
«Плеймейкер» - о вариантах на четвертьфиналы перед последним днем группового турнира ЧМ-2021.
В Риге-2021 повеяло золотым Баффало-2011. Выводы из победы России над Швецией имени Тарасенко-Орлова
Пополнившие состав сборной России на ЧМ энхаэловцы Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов отметились в победе над шведами – 3:2Б.
Видео всех голов ЧМХ 31.05.2021: Россия выкинула шведов с турнира, Канада получила шанс
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в одиннадцатый соревновательный день: Чехия - Дания, США - Германия, Россия - Швеция, Норвегия - Казахстан.
Видео всех голов ЧМХ 30.05.2021: Швеция и Латвия сохранили шансы на плей-офф
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в десятый соревновательный день: Белоруссия - Швейцария, Италия - Канада, Швеция - Словакия, Финляндия - Латвия.
Капризову предлагают контракт с «Миннесотой» до 33 лет. Но надо ли соглашаться?
«Миннесота Уайлд» намерена сохранить у себя нападающего Кирилла Капризова на ближайшие восемь лет. Агент хоккеиста не советует этого делать.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика