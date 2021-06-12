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Праздник отменяется. Павлюченкова проиграла золотой сет в финале «Ролан Гаррос»
12 июня 19:19
автор: Лев Тигай

Праздник отменяется. Павлюченкова проиграла золотой сет в финале «Ролан Гаррос»

На турнире «Большого шлема» в Париже россиянка Анастасия Павлюченкова в финальном матче уступила в трех партиях Барборе Крейчиковой из Чехии.

Павлюченкова стала восьмой нашей теннисисткой, пробившейся в финал «Ролан Гаррос». Именно на этом турнире «Большого шлема» россиянки добивались успеха чаще всего: 13 (с учетом нынешнего) матчей за титул, пять из которых были выиграны. Но куда важнее другое: с 2010 года нашей единственной представительницей в финалах БШ была Мария Шарапова, а остальной женский теннис России пребывал в кризисе. Ничего похожего на «нулевые» с их сплошными победами Кузнецовой, Сафиной, Мыскиной, Дементьевой, той же молодой Шараповой. И вот эта неудачная полоса наконец-то закончена. Жаль только, что стать чемпионкой у Насти не получилось.

Все 13 теннисистов России и СССР, игравших в финалах одиночных разрядов на турнирах «Большого шлема»

Всего 12-23, женщины 8-17, мужчины 4-6, Ролан Гаррос 6-7, Australian Open 3-8, US Open 2-4, Уимблдон 1-4.

ДВА ЗЕРКАЛЬНЫХ СЕТА

Погода в Париже идеальная: «+22» и свежий ветерок. Павлюченкова вышла на корт в тех же сережках в виде замочков, что в полуфинале, и сразу же взяла чужую подачу - 1:0. Точнее, Крейчикова ее отдала, сделав две двойные ошибки, после чего чешка… выиграла шесть геймов подряд!

Главной причиной провала Павлюченковой в первой партии стала плохая собственная подача. Особенно первая, где россиянка взяла лишь 4 очка из 16. Крейчикова не имела никаких проблем на приеме, что лишало нашу теннисистку базовой инициативы. Она не могла диктовать свои условия, и вынуждена была уповать в основном на ошибки соперницы. Которые, конечно, случались - но все-таки не так часто, чтобы компенсировать остальное.

Первый сет уплыл за какие-то полчаса. Однако бить тревогу было еще рано: Настя уже не раз отыгрывалась по ходу турнира – и сегодня сделала это вновь. С самого начала партии №2 она нащупала, наконец, у Крейчиковой слабое место: стала подавать ей под левую руку. После чего ход матча мгновенно развернулся на 180 градусов - 1:0, 2:0, 3:0, 5:1 уже в пользу Павлюченковой. Фактически этот сет стал почти зеркальным отражением предыдущего – если не считать небольшой травмы, которую получила россиянка. Бегая вдоль задней линии, она дернула мышцу левого бедра, что обернулось потерей сетбола и седьмого гейма. Впрочем, Настя тут же взяла медицинский перерыв, врач прямо на корте уложил ее лицом вниз на специальный мат, наложил пластырь, потом повязку – и все пришло в норму. Едва вернувшись в игру, Павлюченкова диагональным ударом слева поставила точку – 6:2. Золотая партия стала неизбежной.

РОКОВОЙ АУТ

Начало решающего сета получилось равным. Павлюченкова, правда, очень невовремя совершила единственную в этот день двойную ошибку, но тут же сделала обратный брейк – 2:2, а потом и 3:2. Наступил решающий момент: в чью пользу изменится баланс сил, та теннисистка и станет сегодня чемпионкой.

К сожалению, прибавить удалось не россиянке, а Крейчиковой. В конце матча она была сильнее в игре на задней линии, умело комбинируя выбивающие удары с укороченными, а кроме того, идеально подавала – 15 первых мячей из 16 на этом ключевом отрезке! В результате шестой и седьмой геймы чешка взяла «под ноль» - 4:3, а потом и 5:3.

Правда, два первых матчбола Павлюченкова отыграла. И когда Крейчикова заработала еще два, уже на своей подаче, то вдруг задергалась – видимо, от близости чемпионского титула. Чешка сделала двойную, еле-еле избежала ее в следующем розыгрыше, но… Российская теннисистка, пытаясь ударить поглубже, ошиблась сама – аут. Совсем на чуть-чуть - мяч ударился в грунт в каком-то сантиметре от линии – и тем не менее. Судья Кадер Нуни даже не стал слезать с вышки, чтобы проверить отметку, и сразу объявил Крейчикову победительницей.

В общем, не срослось. Жаль - выиграть в национальный праздник было бы красиво. Хотя Павлюченкова все равно заслуживает за этот турнир самых теплых слов – она молодец. «Забавно, - сказала Настя после финала. – С самого детства я готовила речь на подобный случай, если буду стоять на такой большой сцене. А сейчас я здесь – и у меня нет слов…»

Ролан Гаррос. Париж
Женщины
Одиночный разряд. Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – 6:1, 2:6, 6:4

Юниорки
Одиночный разряд. Финал

Линда Носкова (Чехия) – Эрика Андреева (Россия) – 7:6 (7:3), 6:3

Парный разряд. Финал

Александра Эала/Оксана Селехметьева (Филиппины/Россия, 1) – Мария Бондаренко/Амарисса-Кьярра Тот (Россия/Венгрия, 8) – 6:0, 7:5

Расписание до конца турнира
Сегодня, 12 июня

19.30 (мск). Мужчины. Парный разряд. Финал. Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 6) – Александр Бублик/Андрей Голубев (Казахстан)

Завтра, 13 июня

12.30. Женщины. Парный разряд. Финал. Барбора Крейчикова/Катаржина Синякова (Чехия, 2) – Бетани Маттек-Сэндс/Ига Швентек (США/Польша, 14)

16.00. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Новак Джокович (Сербия, 1) - Стефанос Циципас (Греция, 5)

источник: «Советский спорт»
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