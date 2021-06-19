«Будет как раньше». Почему в Татарстане убивают массовый теннис

На сегодняшний момент в Казани есть две крупные площадки для занятия теннисом. Это Академия тенниса имени Шамиля Тарпищева, которая была построена в 2010 году на частные инвестиции, и Казанская академия тенниса, возведенная к Универсиаде 2013 года. В городе проводились несколько серьезных турниров - Kazan Kremlin Cup для теннисистов второго эшелона, международный женский турнир Tatarstan Open, Кубок имени Ельцина, а также Кубок Дэвиса, чемпионат России. Однако этого оказалось недостаточно для полноценной загрузки инфраструктуры. В результате в 2019 году Академию им. Тарпищева выставили на продажу. На тот момент в республике занимались теннисом около трех тысяч человек. Около 400 детей тренировались в спортивных школах, остальные в частных спортивных комплексах.
Цифры, конечно, небольшие, что объяснимо. Занятия теннисом требуют серьезных финансовых вложений. Они, как правило, превышают заработок до того, как теннисист попадет в топ-100 рейтинга лучших в мире. Число молодых спортсменов могло быть больше, если бы были созданы условия. По словам главного тренера региональной сборной по теннису Антона Кратюка, в республике нет специализированной школы.
«Для развития нужно время, и у нас пока нет теннисной ДЮСШ. Есть в «Ак Буре» секция тенниса при ДЮСШ, но специализированной школы пока нет. Для этого нам нужен еще один комплекс», - говорит Кратюк.
«Теннис — аристократический, благородный вид спорта. Если бы у нас развивались корты, он был бы доступен для широкого слоя среднего класса. Сегодня катастрофически не хватает кортов в Казани. Есть нехватка тренеров, поддержка правительства могла бы решить эту проблему через 15-20 лет. Наряду с дороговизной аренды кортов, это делает данный вид спорта недоступным для широкого населения», — заявил игрок-любитель Никита Ишмуратов.
Заниматься теннисом в республике хотят не только дети. Есть запрос среди взрослого населения. Жители Иннополиса заявляли, что для комфортной жизни в городе им не хватает крытых кортов. Но даже в такой ситуации немногочисленные спортсмены Татарстана выходят на федеральный уровень. Так, уроженка Казани Вероника Кудерметова в составе сборной России поедет на летние Олимпийские игры в Токио.
Потому странным выглядит решение регионального правительства о прекращении субсидирования мероприятий и популяризации тенниса в регионе. Татарстанский кабмин отменил постановление, предусматривающее возмещение затрат на оплату труда специалистов, расходов на командировки и участие в соревнованиях, содержание и аренду зданий. По словам собеседника Inkazan, спортсмены все же могут получить финансирование, например, через министерства спорта или молодежи. А отмененное финансирование было результатом договоренности с региональными властями президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Это позволило проводить соревнования и привлекать сильных спортсменов к выступлению за Татарстан.
«Будет как раньше. Мы в свое время ни копейки бюджетных денег не получали. Даже на проведение достаточно крупного турнира спонсорские доставали», — цитирует Inkazan Сергея Шишкина. По его словам, Татарстан пока не воспитал достаточно сильных спортсменов, которые смогли бы серьезно заявить о себе на международном уровне. При этом в регионе есть перспективные дети, вот только они редко выезжают на соревнования за границу.
Ишмуратов и Шишкин полагают, что отказ властей субсидировать теннис может привести к оттоку тренеров. «Либо массовый теннис в Татарстане деградирует, либо, когда мы начнем его развивать, придется привлекать специалистов из других регионов», — заявил Ишмуратов.
Отказ от поддержки демонстрирует, что руководство Татарстана не занимается этим видом спорта, делает вывод Inkazan. Добавляя, что последним теннисным лоббистом был скончавшийся экс-глава «Татспиртпрома» Ирек Миннихметов. Его семья вкладывается в развитие инфраструктуры для тенниса. Однако несмотря на запрос населения на занятия данным видом спорта, в регионе такие вопросы зависят от аппаратного влияния.
В подтверждение этих слов издание приводит тот факт, что министр спорта республики Владимир Леонов заявлял о возвращении регби в Татарстан, хотя об этом никто публично не просил. В 100 школах региона будут проводить уроки по этому виду спорта. А также в публикации обращается внимание на то, что непосредственный начальник Леонова, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин является членом высшего совета Федерации регби России, президентом клуба «Стрела».