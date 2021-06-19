ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Венгрия 0 Франция 0 П1 12.5 Х 5.90 П2 1.29
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Португалия 0 Германия 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.28
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Польша 0 П1 1.38 Х 5.20 П2 9.20
«Будет как раньше». Почему в Татарстане убивают массовый теннис
19 июня 10:52

«Будет как раньше». Почему в Татарстане убивают массовый теннис

Правительство Татарстана прекращает субсидирование тенниса в республике, соответствующее постановление уже подписано в местном кабинете министров. Издание Inkazan решило проанализировать, как такой шаг отразится на развитии тенниса в регионе, а также задалось вопросом: почему в Татарстане одни виды спорта приоритетнее других?

На сегодняшний момент в Казани есть две крупные площадки для занятия теннисом. Это Академия тенниса имени Шамиля Тарпищева, которая была построена в 2010 году на частные инвестиции, и Казанская академия тенниса, возведенная к Универсиаде 2013 года. В городе проводились несколько серьезных турниров - Kazan Kremlin Cup для теннисистов второго эшелона, международный женский турнир Tatarstan Open, Кубок имени Ельцина, а также Кубок Дэвиса, чемпионат России. Однако этого оказалось недостаточно для полноценной загрузки инфраструктуры. В результате в 2019 году Академию им. Тарпищева выставили на продажу. На тот момент в республике занимались теннисом около трех тысяч человек. Около 400 детей тренировались в спортивных школах, остальные в частных спортивных комплексах.

Цифры, конечно, небольшие, что объяснимо. Занятия теннисом требуют серьезных финансовых вложений. Они, как правило, превышают заработок до того, как теннисист попадет в топ-100 рейтинга лучших в мире. Число молодых спортсменов могло быть больше, если бы были созданы условия. По словам главного тренера региональной сборной по теннису Антона Кратюка, в республике нет специализированной школы.

«Для развития нужно время, и у нас пока нет теннисной ДЮСШ. Есть в «Ак Буре» секция тенниса при ДЮСШ, но специализированной школы пока нет. Для этого нам нужен еще один комплекс», - говорит Кратюк.

«Теннис — аристократический, благородный вид спорта. Если бы у нас развивались корты, он был бы доступен для широкого слоя среднего класса. Сегодня катастрофически не хватает кортов в Казани. Есть нехватка тренеров, поддержка правительства могла бы решить эту проблему через 15-20 лет. Наряду с дороговизной аренды кортов, это делает данный вид спорта недоступным для широкого населения», — заявил игрок-любитель Никита Ишмуратов.

Заниматься теннисом в республике хотят не только дети. Есть запрос среди взрослого населения. Жители Иннополиса заявляли, что для комфортной жизни в городе им не хватает крытых кортов. Но даже в такой ситуации немногочисленные спортсмены Татарстана выходят на федеральный уровень. Так, уроженка Казани Вероника Кудерметова в составе сборной России поедет на летние Олимпийские игры в Токио.

Потому странным выглядит решение регионального правительства о прекращении субсидирования мероприятий и популяризации тенниса в регионе. Татарстанский кабмин отменил постановление, предусматривающее возмещение затрат на оплату труда специалистов, расходов на командировки и участие в соревнованиях, содержание и аренду зданий. По словам собеседника Inkazan, спортсмены все же могут получить финансирование, например, через министерства спорта или молодежи. А отмененное финансирование было результатом договоренности с региональными властями президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Это позволило проводить соревнования и привлекать сильных спортсменов к выступлению за Татарстан.

«Будет как раньше. Мы в свое время ни копейки бюджетных денег не получали. Даже на проведение достаточно крупного турнира спонсорские доставали», — цитирует Inkazan Сергея Шишкина. По его словам, Татарстан пока не воспитал достаточно сильных спортсменов, которые смогли бы серьезно заявить о себе на международном уровне. При этом в регионе есть перспективные дети, вот только они редко выезжают на соревнования за границу.

Ишмуратов и Шишкин полагают, что отказ властей субсидировать теннис может привести к оттоку тренеров. «Либо массовый теннис в Татарстане деградирует, либо, когда мы начнем его развивать, придется привлекать специалистов из других регионов», — заявил Ишмуратов.

Отказ от поддержки демонстрирует, что руководство Татарстана не занимается этим видом спорта, делает вывод Inkazan. Добавляя, что последним теннисным лоббистом был скончавшийся экс-глава «Татспиртпрома» Ирек Миннихметов. Его семья вкладывается в развитие инфраструктуры для тенниса. Однако несмотря на запрос населения на занятия данным видом спорта, в регионе такие вопросы зависят от аппаратного влияния.

В подтверждение этих слов издание приводит тот факт, что министр спорта республики Владимир Леонов заявлял о возвращении регби в Татарстан, хотя об этом никто публично не просил. В 100 школах региона будут проводить уроки по этому виду спорта. А также в публикации обращается внимание на то, что непосредственный начальник Леонова, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин является членом высшего совета Федерации регби России, президентом клуба «Стрела».

источник: Inkazan.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В пятёрке самых быстрых участников Евро-2020 не оказалось россиянВратарь сборной Гаити пропустил чудовищный голНовый Cayenne прошел Северную петлю Нюрбургринга за рекордное времяАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Претензий нет, но больше судить не будете. Можете ехать домой»Появились подробности о конфликте в сборной Украины
Испания — Польша: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 19.06.2021
19 июня 2021 года в Севилье состоится матч 2-го тура в группе Е между сборными Испании и Польши.
Португалия — Германия: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 19.06.2021
19 июня 2021 года в Мюнхене состоится матч 2-го тура в группе F между сборными Португалии и Германии.
Венгрия — Франция: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 19.06.2021
19 июня 2021 года в Будапеште состоится матч 2-го тура в группе F между сборными Венгрии и Франции.
Видео всех голов Евро-2020 19.06.2021: Венгрия против Франции, Португалия против Германии, Испания против Польши
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 19 июня: Венгрия - Франция, Португалия - Германия, Испания - Польша.
Нулевое дерби. Как Англия и Шотландия не смогли забить друг другу на «Уэмбли»
В старейшем британском дерби в рамках второго тура группового этапа Евро-2020 англичане и шотландцы разошлись нулевой ничьей.
Гол с разбитым носом прижал вице-чемпионов мира к стенке. Как Хорватия поделила очки с Чехией
Хорваты завершили матч 2-го тура в группе D против чехов со счетом 1:1 и имеют всего одно очко.
Англия — Шотландия: прямая трансляция матча группы D на Евро-2020 18.06.2021
18 июня 2021 года в Лондоне состоится матч 2-го тура в группе D между сборными Англии и Шотландии.
Златан может быть доволен. Как Швеция победила Словакию и почти обеспечила себе плей-офф Евро-2020
Команда Яна Андерссона после нулевой ничьей с Испанией одолела Словакию (1:0) во втором туре группы E на чемпионате Европы и практически гарантировала себе участие в 1/8 финала.
Видео всех голов Евро-2020 18.06.2021: Швеция дожала Словакию, Хорватия спасла ничью с Чехией, Шотландия выстояла против Англии
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 18 июня: Швеция - Словакия, Хорватия - Чехия, Англия - Шотландия.
Что происходит в ЦСКА: тренер еще появится, но сезон в роли главного начнет Алексей Березуцкий
Неожиданная отставка главного тренера ЦСКА Ивицы Олича, случившаяся несколько дней назад, продолжает будоражить армейских фанатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика