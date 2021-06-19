«Будет как раньше». Почему в Татарстане убивают массовый теннис

На сегодняшний момент в Казани есть две крупные площадки для занятия теннисом. Это Академия тенниса имени Шамиля Тарпищева, которая была построена в 2010 году на частные инвестиции, и Казанская академия тенниса, возведенная к Универсиаде 2013 года. В городе проводились несколько серьезных турниров - Kazan Kremlin Cup для теннисистов второго эшелона, международный женский турнир Tatarstan Open, Кубок имени Ельцина, а также Кубок Дэвиса, чемпионат России. Однако этого оказалось недостаточно для полноценной загрузки инфраструктуры. В результате в 2019 году Академию им. Тарпищева выставили на продажу. На тот момент в республике занимались теннисом около трех тысяч человек. Около 400 детей тренировались в спортивных школах, остальные в частных спортивных комплексах.

Цифры, конечно, небольшие, что объяснимо. Занятия теннисом требуют серьезных финансовых вложений. Они, как правило, превышают заработок до того, как теннисист попадет в топ-100 рейтинга лучших в мире. Число молодых спортсменов могло быть больше, если бы были созданы условия. По словам главного тренера региональной сборной по теннису Антона Кратюка, в республике нет специализированной школы.

«Для развития нужно время, и у нас пока нет теннисной ДЮСШ. Есть в «Ак Буре» секция тенниса при ДЮСШ, но специализированной школы пока нет. Для этого нам нужен еще один комплекс», - говорит Кратюк.

«Теннис — аристократический, благородный вид спорта. Если бы у нас развивались корты, он был бы доступен для широкого слоя среднего класса. Сегодня катастрофически не хватает кортов в Казани. Есть нехватка тренеров, поддержка правительства могла бы решить эту проблему через 15-20 лет. Наряду с дороговизной аренды кортов, это делает данный вид спорта недоступным для широкого населения», — заявил игрок-любитель Никита Ишмуратов.

Заниматься теннисом в республике хотят не только дети. Есть запрос среди взрослого населения. Жители Иннополиса заявляли, что для комфортной жизни в городе им не хватает крытых кортов. Но даже в такой ситуации немногочисленные спортсмены Татарстана выходят на федеральный уровень. Так, уроженка Казани Вероника Кудерметова в составе сборной России поедет на летние Олимпийские игры в Токио.