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Памяти Бориса Боровского
20 июня 07:09
автор: Николай Яременко

Памяти Бориса Боровского

В пятницу не стало теннисиста и комментатора Бориса Боровского.

За всеми этими футболами не успел сказать несколько важных слов. Лично для меня очень важных.

На 82-м году жизни не стало Бориса Боровского. Кто-то будет о нем вспоминать как о теннисисте, регулярно выигрывавшем всесоюзные и международные турниры в 50-е годы, кто-то – как о тренере, более того – как о человеке, успевшем побывать тренером самого Шамиля Тарпищева, кто-то – как о спортивном комментаторе. Вариантов будет очень много.

Для меня важно одно: это был первый главный редактор «Радио Спорт». И в его первом варианте – в самом конце 90-х, когда недолго работавшую станцию в одночасье прикрыли в угоду политическим вихрям, и в его реинкарнации – с 2006 года (когда легендарный проект с нуля начал выстраивать Василий Кичеджи). Коллектив он собрал прекрасный. И очень многие люди, которых вы знаете как телевизионных небожителей, начинали у Бориса Марковича. Талантливый и умевший доверять людям человек. Иногда даже чересчур – потому и отодвинули его от радио молодые, да прыткие ученички.

Мне на «Радио Спорт» не довелось с ним поработать бок о бок – он ушел из главредов в мае 2007-го, а я пришел только в октябре того же года. Но очень рад, что все эти годы мы – пусть и не часто - общались, виделись, встречались и держали связь.

Спасибо за всё, Борис Маркович!

источник: «Советский спорт»
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