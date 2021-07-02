«Русская пушка» из Оленегорска. Кто остановит Самсонову на Уимблдоне?

«Советский спорт» уже рассказывал об этой 22-летней девушке: родилась в Оленегорске Мурманской области, в раннем детстве переехала с семьей в Италию, там росла и училась играть, с 2018 года выступает за Россию, непосредственно перед Уимблдоном взяла в Берлине первый в карьере титул WTA, взлетела из второй сотни мирового рейтинга в седьмой десяток, получила спецприглашение от лондонских организаторов и, приехав сюда, продолжает побеждать, как ни в чем не бывало.

Сегодня после матча, в присутствии нескольких тысяч восхищенных болельщиков, у Самсоновой спросили: знает ли она, что Ким Клийстерс в свое время выиграла турнир «Большого шлема» через такую же wild сard (дело было в Нью-Йорке в 2009-м), – и не собирается ли повторить это уникальное достижение?

От такого вопроса у и без того обалдевшей Самсоновой глаза сделались совсем большими и круглыми, что твои блюдца. Но она не растерялась, и тут же ринулась в контратаку – мол, а что это вы меня прессингуете? Ну, выиграла и выиграла, хочу дойти «чем дальше, тем лучше», а там как получится. После чего сразу опомнилась, «вышла из образа», выдохнула - и честно призналась, что у нее просто нет слов.

ОНА ИГРАЕТ НЕ С СОПЕРНИЦАМИ, А САМА С СОБОЙ

Поводом для этого интервью стала победа Самсоновой над экс-чемпионкой US Open Слоун Стивенс. Хотя вообще-то Людмила, как мы уже потихоньку начинаем привыкать, играла не столько с американкой, сколько сама с собой. Мощь ее подач и ударов такова, что когда Самсонова попадает в корт, сопернице остается в лучшем случае отбиваться – если сумеет дотянуться до мяча.

С другой стороны, россиянка играет настолько остро и рискованно, что точности и технического арсенала ей хватает далеко не всегда. Взгляните на статистику сегодняшнего матча: по активно выигранным мячам – 31:8 в пользу Самсоновой, однако невынужденных ошибок у нее тоже в разы больше - 44:17. Вот и получается, что «сама с собой», разве нет?