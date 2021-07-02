ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Чехия 0 Дания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Украина 0 Англия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Испания 0
«Русская пушка» из Оленегорска. Кто остановит Самсонову на Уимблдоне?
02 июля 20:37
автор: Лев Тигай

«Русская пушка» из Оленегорска. Кто остановит Самсонову на Уимблдоне?

На турнире «Большого шлема» в Лондоне начались матчи 1/16 финала. Все три представителя России сегодня одержали победы: Андрей Рублев, Карен Хачанов - и сенсационная дебютантка Людмила Самсонова.

«Советский спорт» уже рассказывал об этой 22-летней девушке: родилась в Оленегорске Мурманской области, в раннем детстве переехала с семьей в Италию, там росла и училась играть, с 2018 года выступает за Россию, непосредственно перед Уимблдоном взяла в Берлине первый в карьере титул WTA, взлетела из второй сотни мирового рейтинга в седьмой десяток, получила спецприглашение от лондонских организаторов и, приехав сюда, продолжает побеждать, как ни в чем не бывало.

Сегодня после матча, в присутствии нескольких тысяч восхищенных болельщиков, у Самсоновой спросили: знает ли она, что Ким Клийстерс в свое время выиграла турнир «Большого шлема» через такую же wild сard (дело было в Нью-Йорке в 2009-м), – и не собирается ли повторить это уникальное достижение?

От такого вопроса у и без того обалдевшей Самсоновой глаза сделались совсем большими и круглыми, что твои блюдца. Но она не растерялась, и тут же ринулась в контратаку – мол, а что это вы меня прессингуете? Ну, выиграла и выиграла, хочу дойти «чем дальше, тем лучше», а там как получится. После чего сразу опомнилась, «вышла из образа», выдохнула - и честно призналась, что у нее просто нет слов.

ОНА ИГРАЕТ НЕ С СОПЕРНИЦАМИ, А САМА С СОБОЙ

Поводом для этого интервью стала победа Самсоновой над экс-чемпионкой US Open Слоун Стивенс. Хотя вообще-то Людмила, как мы уже потихоньку начинаем привыкать, играла не столько с американкой, сколько сама с собой. Мощь ее подач и ударов такова, что когда Самсонова попадает в корт, сопернице остается в лучшем случае отбиваться – если сумеет дотянуться до мяча.

С другой стороны, россиянка играет настолько остро и рискованно, что точности и технического арсенала ей хватает далеко не всегда. Взгляните на статистику сегодняшнего матча: по активно выигранным мячам – 31:8 в пользу Самсоновой, однако невынужденных ошибок у нее тоже в разы больше - 44:17. Вот и получается, что «сама с собой», разве нет?

В первой партии Людмила попадала здорово, и Стивенс была просто сметена с корта. Но дальше американка умудрилась наладить прием, и это немедленно отразилось на табло – 4:0 в ее пользу. Стало ясно, что третьего сета не избежать. Правда, Самсонова пришла в себя еще в конце второго и решающий начала с решающего же брейка. Дальше надо было только удерживать свою подачу, что нашей теннисистке в итоге и удалось.

Хотя в самом конце, когда Люда заработала два матчбола, ее стало жутко трясти от нервного напряжения, и вскоре счет сравнялся. К счастью, в нужный момент помогла подача: победный эйс был выполнен со скоростью 194 километра в час!

В 1/8 финала Самсонову ждет еще более именитая соперница – экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова, «посеянная» на турнире под №8. Но вы, думаю, уже поняли, что исход этого поединка от чешки, при всех ее регалиях, не очень-то зависит. Куда важнее другое - как часто «Русская пушка из Оленегорска» будет попадать мячом в корт.

ХАЧАНОВ ПОБЕДИЛ ЛЕГКО, РУБЛЕВУ ПРИШЛОСЬ ПОМУЧИТЬСЯ

Еще до Самсоновой оформили пропуска во вторую неделю Уимблдона-2021 Андрей Рублев с Кареном Хачановым. Их матчи начались одновременно, но Хачанов победил вдвое быстрее, хотя по прогнозам ожидалось ровно наоборот. Американец Фрэнсис Тиафо, занимающий лишь 57-е место в рейтинге АТР, успел наделать здесь изрядного шума, выиграв шесть партий из шести, в том числе три – у самого Стефаноса Циципаса!

Впрочем, стоило Тиафо выйти против Хачанова, как вся его удаль куда-то подевалась, и он проиграл так же «без вариантов», как до этого побеждал - 0:3 по партиям без единого брейк-пойнта. А вот Рублев потратил три часа на Фабио Фоньини, и не зря - это был великолепный, обоюдно красивый теннис!

Россиянин действовал в агрессивной, атакующей манере, итальянец больше комбинировал с задней линии и был разнообразнее – недаром соотношение активно выигранных мячей получилось в его пользу: 43:35. Полторы партии Рублев диктовал сопернику условия, но во второй при счете 4:2 Фоньини уперся и переломил ход матча. Лишь в конце сета №3 Андрею с большим трудом удалось вернуть себе лидерство, и даже в четвертом Фоньини время от времени «вспыхивал», навязывая борьбу. В общем, если кто не видел эту игру – советую найти запись и посмотреть. Уверяю, оно того стоит, получите удовольствие.

Теперь Рублеву предстоит встреча с венгром Мартоном Фучовичем, а в случае успеха – четвертьфинал с самим Новаком Джоковичем. Следующий соперник Хачанова по определяется прямо сейчас в поединке британца Даниэля Эванса и Себастьяна Корды из США. Но это уже будет 1/8, то есть, следующая неделя. А в субботу матчи третьего круга проведут еще двое россиян – Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова.

Уимблдон (Великобритания). Турнир «Большого шлема». Трава

Женщины. Одиночный разряд. 3-й круг

Людмила Самсонова (Россия) – Слоун Стивенс (США) – 6:2, 2:6, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:3, 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) – Мария Осорио-Серрано (Колубмия) – 6:0, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 21) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – 5:7, 6:3, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 18) – Шелби Роджерс (США) – 6:1, 6:4

Ига Швентек (Польша, 7) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:1, 6:0

Виктория Голубич (Швейцария) – Мэдисон Брэнгл (США) – 6:2, 6:1

Мужчины. Одиночный разряд. 3-й круг

Андрей Рублев (Россия, 5) – Фабио Фоньини (Италия, 26) – 6:3, 5:7, 6:4, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 25) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:4, 6:4

Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Кудла (США) – 6:4, 6:3, 7:6 (9:7)

Мартон Фучович (Венгрия) – Диего Шварцман (Аргентина, 9) – 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) - Доминик Кепфер (Германия) – 7:5, 6:1, 7:6 (7:4)

Кристиан Гарин (Чили, 17) – Педро Мартинес (Испания) – 6:4, 6:3, 4:6, 6:4

Женщины. Парный разряд

1-й круг

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) – 6:4, 6:2

Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) – Саманта Стосур/Коко Вандевей (Австралия/США) – 7:6 (7:3), 6:3

Кори Гауфф/Кэти Макнэлли (США, 12) – Дарья Касаткина/Элен Перес (Россия/Австралия) – 6:3, 6:2

2-й круг

Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) – Зарина Дияс/Арина Родионова (Казахстан/Австралия) – 6:3, 6:1

Микст. 1-й круг

Люси Градецка/Джонатан Эрлих (Чехия/Израиль) – Вера Звонарева/Гонсало Эскобар (Россия/Эквадор) – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:4

Завтра, 3 июля, играют:

13.00 (мск). Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – Каролина Мухова (Чехия, 19)

19.00. Даниил Медведев (Россия, 2) – Марин Чилич (Хорватия, 32)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Красиво, но мимо. Щедрая Испания едва не пустила Швейцарию в полуфиналСергей Карасёв будет работать на матче Чехия - ДанияЛюдмила Самсонова впервые вышла в третий круг УимблдонаФутболист сборной России Дивеев тремя словами описал Черчесова52-летняя модель снялась голой и повергла фанатов в шокНа Украине радуются решению УЕФА по британцам
Манчини выиграл «дерби Роберто». Как веселая Италия не пустила гениальную Бельгию в полуфинал Евро-2020
В четвертьфинале чемпионата Европы итальянская сборная победила бельгийцев (2:1) и побьется за выход в финал с Испанией.
Видео всех голов Евро-2020 02.07.2021: Швейцария проиграла по пенальти Испании, Бельгия уступила Италии
Видеообзоры двух матчей 1/4 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 2 июля: Швейцария - Испания, Бельгия - Италия.
Бельгия — Италия: прямая трансляция матча 1/4 финала Евро-2020 02.07.2021
2 июля 2021 года в Мюнхене состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Бельгии и Италии.
Питер красиво попрощался с Евро. Как Испания победила великого швейцарца Зоммера и вышла в полуфинал
Швейцария — Испания: прямая трансляция матча 1/4 финала Евро-2020 02.07.2021
2 июля 2021 года в Санкт-Петербурге состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Испании.
Футболист «Алании» проигрался на ставках и оскорбил теннисистку Касаткину. Его призывают выкинуть из клуба
Полузащитник клуба ФНЛ Владимир Хубулов грубо наехал на девушку после ее поражения на Уимблдоне.
Пролетели мимо Токио. Как российские баскетболисты провалили отбор на Олимпиаду
Подопечные Сергея Базаревича проиграли оба поединка квалификационного турнира с Мексикой и Германией и лишились шансов выступить на Олимпиаде-2020.
От Черчесова устали. А от руководства РФС?
После слов президента страны на прямой линии о назревших кадровых переменах в нашем футболе все терзаются в догадках, о ком конкретно шла речь.
Как можно было не дать ему «Везину»? Супер-Василевский обеспечил «Тампе» победу в матче №2 финала Кубка Стэнли
«Молнии» одержали вторую домашнюю победу над «Монреалем» (3:1) в финальной серии плей-офф НХЛ благодаря феноменальной игре своего вратаря Андрея Василевского.
«Надеюсь, следующий сезон получится у Кирилла таким же огненным». Фисенко — о присуждении Капризову звания лучшего новичка НХЛ
Новичок московского «Динамо» Михаил Фисенко прокомментировал «Плеймейкеру» хоккейные новости из-за океана.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Крупнейший офф-роуд проект России «Ладога Трофи» прошел в районе Ладожского озера. 05-13.06.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика