«Русская пушка» из Оленегорска. Кто остановит Самсонову на Уимблдоне?

«Советский спорт» уже рассказывал об этой 22-летней девушке: родилась в Оленегорске Мурманской области, в раннем детстве переехала с семьей в Италию, там росла и училась играть, с 2018 года выступает за Россию, непосредственно перед Уимблдоном взяла в Берлине первый в карьере титул WTA, взлетела из второй сотни мирового рейтинга в седьмой десяток, получила спецприглашение от лондонских организаторов и, приехав сюда, продолжает побеждать, как ни в чем не бывало.
Сегодня после матча, в присутствии нескольких тысяч восхищенных болельщиков, у Самсоновой спросили: знает ли она, что Ким Клийстерс в свое время выиграла турнир «Большого шлема» через такую же wild сard (дело было в Нью-Йорке в 2009-м), – и не собирается ли повторить это уникальное достижение?
От такого вопроса у и без того обалдевшей Самсоновой глаза сделались совсем большими и круглыми, что твои блюдца. Но она не растерялась, и тут же ринулась в контратаку – мол, а что это вы меня прессингуете? Ну, выиграла и выиграла, хочу дойти «чем дальше, тем лучше», а там как получится. После чего сразу опомнилась, «вышла из образа», выдохнула - и честно призналась, что у нее просто нет слов.
ОНА ИГРАЕТ НЕ С СОПЕРНИЦАМИ, А САМА С СОБОЙ
Поводом для этого интервью стала победа Самсоновой над экс-чемпионкой US Open Слоун Стивенс. Хотя вообще-то Людмила, как мы уже потихоньку начинаем привыкать, играла не столько с американкой, сколько сама с собой. Мощь ее подач и ударов такова, что когда Самсонова попадает в корт, сопернице остается в лучшем случае отбиваться – если сумеет дотянуться до мяча.
С другой стороны, россиянка играет настолько остро и рискованно, что точности и технического арсенала ей хватает далеко не всегда. Взгляните на статистику сегодняшнего матча: по активно выигранным мячам – 31:8 в пользу Самсоновой, однако невынужденных ошибок у нее тоже в разы больше - 44:17. Вот и получается, что «сама с собой», разве нет?
В первой партии Людмила попадала здорово, и Стивенс была просто сметена с корта. Но дальше американка умудрилась наладить прием, и это немедленно отразилось на табло – 4:0 в ее пользу. Стало ясно, что третьего сета не избежать. Правда, Самсонова пришла в себя еще в конце второго и решающий начала с решающего же брейка. Дальше надо было только удерживать свою подачу, что нашей теннисистке в итоге и удалось.
Хотя в самом конце, когда Люда заработала два матчбола, ее стало жутко трясти от нервного напряжения, и вскоре счет сравнялся. К счастью, в нужный момент помогла подача: победный эйс был выполнен со скоростью 194 километра в час!
В 1/8 финала Самсонову ждет еще более именитая соперница – экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова, «посеянная» на турнире под №8. Но вы, думаю, уже поняли, что исход этого поединка от чешки, при всех ее регалиях, не очень-то зависит. Куда важнее другое - как часто «Русская пушка из Оленегорска» будет попадать мячом в корт.
ХАЧАНОВ ПОБЕДИЛ ЛЕГКО, РУБЛЕВУ ПРИШЛОСЬ ПОМУЧИТЬСЯ
Еще до Самсоновой оформили пропуска во вторую неделю Уимблдона-2021 Андрей Рублев с Кареном Хачановым. Их матчи начались одновременно, но Хачанов победил вдвое быстрее, хотя по прогнозам ожидалось ровно наоборот. Американец Фрэнсис Тиафо, занимающий лишь 57-е место в рейтинге АТР, успел наделать здесь изрядного шума, выиграв шесть партий из шести, в том числе три – у самого Стефаноса Циципаса!
Впрочем, стоило Тиафо выйти против Хачанова, как вся его удаль куда-то подевалась, и он проиграл так же «без вариантов», как до этого побеждал - 0:3 по партиям без единого брейк-пойнта. А вот Рублев потратил три часа на Фабио Фоньини, и не зря - это был великолепный, обоюдно красивый теннис!
Россиянин действовал в агрессивной, атакующей манере, итальянец больше комбинировал с задней линии и был разнообразнее – недаром соотношение активно выигранных мячей получилось в его пользу: 43:35. Полторы партии Рублев диктовал сопернику условия, но во второй при счете 4:2 Фоньини уперся и переломил ход матча. Лишь в конце сета №3 Андрею с большим трудом удалось вернуть себе лидерство, и даже в четвертом Фоньини время от времени «вспыхивал», навязывая борьбу. В общем, если кто не видел эту игру – советую найти запись и посмотреть. Уверяю, оно того стоит, получите удовольствие.
Теперь Рублеву предстоит встреча с венгром Мартоном Фучовичем, а в случае успеха – четвертьфинал с самим Новаком Джоковичем. Следующий соперник Хачанова по определяется прямо сейчас в поединке британца Даниэля Эванса и Себастьяна Корды из США. Но это уже будет 1/8, то есть, следующая неделя. А в субботу матчи третьего круга проведут еще двое россиян – Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова.
Уимблдон (Великобритания). Турнир «Большого шлема». Трава
Женщины. Одиночный разряд. 3-й круг
Людмила Самсонова (Россия) – Слоун Стивенс (США) – 6:2, 2:6, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:3, 6:3
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) – Мария Осорио-Серрано (Колубмия) – 6:0, 6:3
Онс Жабер (Тунис, 21) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – 5:7, 6:3, 6:2
Елена Рыбакина (Казахстан, 18) – Шелби Роджерс (США) – 6:1, 6:4
Ига Швентек (Польша, 7) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:1, 6:0
Виктория Голубич (Швейцария) – Мэдисон Брэнгл (США) – 6:2, 6:1
Мужчины. Одиночный разряд. 3-й круг
Андрей Рублев (Россия, 5) – Фабио Фоньини (Италия, 26) – 6:3, 5:7, 6:4, 6:2
Карен Хачанов (Россия, 25) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:4, 6:4
Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Кудла (США) – 6:4, 6:3, 7:6 (9:7)
Мартон Фучович (Венгрия) – Диего Шварцман (Аргентина, 9) – 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) - Доминик Кепфер (Германия) – 7:5, 6:1, 7:6 (7:4)
Кристиан Гарин (Чили, 17) – Педро Мартинес (Испания) – 6:4, 6:3, 4:6, 6:4
Женщины. Парный разряд
1-й круг
Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) – 6:4, 6:2
Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) – Саманта Стосур/Коко Вандевей (Австралия/США) – 7:6 (7:3), 6:3
Кори Гауфф/Кэти Макнэлли (США, 12) – Дарья Касаткина/Элен Перес (Россия/Австралия) – 6:3, 6:2
2-й круг
Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) – Зарина Дияс/Арина Родионова (Казахстан/Австралия) – 6:3, 6:1
Микст. 1-й круг
Люси Градецка/Джонатан Эрлих (Чехия/Израиль) – Вера Звонарева/Гонсало Эскобар (Россия/Эквадор) – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:4
Завтра, 3 июля, играют:
13.00 (мск). Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – Каролина Мухова (Чехия, 19)
19.00. Даниил Медведев (Россия, 2) – Марин Чилич (Хорватия, 32)