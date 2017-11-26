Победителем Кубка Дэвиса в 2017 году стала сборная Франции.

В финальном матче, который проходил в Лилле, сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 3:2. В решающем пятом матче при счете 2:2 француз Люка Пуй обыграл бельгийца Стива Дарсиса.

Итоговый счет игры – 6:3, 6:1, 6:0 в пользу Пуя. Матч продолжался один час и 34 минуты.

Франция стала победителем Кубка Дэвиса в десятый раз. Последний до сегодняшнего дня титул датирован 2001 годом. Еще восемь раз сборная Франции проигрывала в финале.

Кубок Дэвиса

Финал

Лилль (Франция)

Покрытие: хард

Франция – Бельгия – 3:2

Люка Пуй (Франция) – Стив Дарсис (Бельгия) - 6:3, 6:1, 6:0