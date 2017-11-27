Россиянин Алексей Ватутин поднялся с 186-го на 180-е место в обновленном рейтинге ATP.

Напомним, спортсмен из РФ на прошлой неделе принимал участие в турнире серии "Челленджер" в Таиланде, где дошел до четвертьфинала.

Добавим, что в топ-50 рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг ATP

Версия от 27 ноября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10645 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605,

3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 5150,

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4015,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805,

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775,

8 (8). Джек Сок (США) – 3165,

9 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3150,

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615,…

39 (39). Андрей Рублев (Россия) – 1229,…

45 (45). Карен Хачанов (Россия) – 1030,…

65 (65). Даниил Медведев (Россия) – 772,…

72 (72). Евгений Донской (Россия) – 704,…

84. (84). Михаил Южный (Россия) – 633,…

180 (186). Алексей Ватутин (Россия) – 292.