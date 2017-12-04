Котов поднялся на 64 места в рейтинге ATP
Официальный сайт ATP опубликовал обновленную версию рейтинга.
Отмечается, что россиянин Павел Котов взлетел на 64 места. Теперь спортсмен из РФ, который на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира серии "Фьючерс", располагается на 466-й строчке.
В первой сотне изменений не произошло. Лидером остается Рафаэль Надаль из Испании, швейцарец Роджер Федерер – второй, а болгарин Григор Димитров – третий. Лучший из россиян – Андрей Рублев, занимающий 39-е место.
Рейтинг ATP, версия от 4 декабря:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10645 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605,
3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 5150,
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610,
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4015,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805,
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775,
8 (8). Джек Сок (США) – 3165,
9 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3150,
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615,…
39 (39). Андрей Рублев (Россия) – 1229,…
45 (45). Карен Хачанов (Россия) – 1030,…
65 (65). Даниил Медведев (Россия) – 772,…
72 (72). Евгений Донской (Россия) – 704,…
84. (84). Михаил Южный (Россия) – 633,…
466 (530). Павел Котов (Россия) – 77.