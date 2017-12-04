Отмечается, что россиянин Павел Котов взлетел на 64 места. Теперь спортсмен из РФ, который на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира серии "Фьючерс", располагается на 466-й строчке.

В первой сотне изменений не произошло. Лидером остается Рафаэль Надаль из Испании, швейцарец Роджер Федерер – второй, а болгарин Григор Димитров – третий. Лучший из россиян – Андрей Рублев, занимающий 39-е место.

Рейтинг ATP, версия от 4 декабря:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10645 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605,
3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 5150,
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610,
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4015,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805,
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775,
8 (8). Джек Сок (США) – 3165,
9 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3150,
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615,…
39 (39). Андрей Рублев (Россия) – 1229,…
45 (45). Карен Хачанов (Россия) – 1030,…
65 (65). Даниил Медведев (Россия) – 772,…
72 (72). Евгений Донской (Россия) – 704,…
84. (84). Михаил Южный (Россия) – 633,…
466 (530). Павел Котов (Россия) – 77.

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