Американка Серена Уильямс подала заявку для участия в Открытом чемпионате Австралии 2018 года.

Напомним, что теннисистка, в связи с беременностью, приостановила карьеру в апреле 2017 года.

«У нее есть виза, она подала заявку для участия в турнире, она тренируется. Мы не сомневаемся в том, что она будет участвовать в турнире», - приводит BBC слова директора Australian Open Крейга Тили.

Добавим, что Уильямс является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии. В 2018 году турнир пройдет с 15 по 28 января.