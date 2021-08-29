Шамиль Тарпищев: Только Медведев и Зверев могут помешать Джоковичу завоевать «календарный шлем»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Новака Джоковича победить на US Open и стать, таким образом, победителем всех «мейджеров» сезона.

«Джокович нацелен на «календарный шлем». Он сделает все, чтобы завоевать его. Думаю, что ему могут помешать только Зверев и Медведев. Даня, конечно, будет бороться за титул с ними, сетка позволяет. Первые три круга должны быть не сложными для Медведева. Зверев находится в прекрасной форме. Он показал это в последних турнирах. Думаю, что Саша будет разыгрывать с Медведевым путевку в финал», - приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

За всю историю тенниса только двум теннисистам удалось завоевать «календарный шлем»: американцу Дональду Баджу и австралийцу Роду Лейверу. Последний добивался данного достижения два раза за карьеру, последний раз это случилось в 1969 году. После этого ни один теннисист не смог выиграть все четыре турнира «Большого шлема» в одном сезоне.

Добавим, что US Open-2021 начнется 30 августа и закончится 12 сентября.