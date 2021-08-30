Карацев опустился на 25-е место в рейтинге ATP

«Думаете, нам теперь будут больше платить?» Легендарный Бухлицкий — о триумфе России на ЧМ по пляжному футболу

Чемпион мира 2011 и 2013 годов Андрей Бухлицкий, который на ЧМ-2021 в Лужниках отвечал в тренерском штабе сборной России за работу с вратарями, прокомментировал «Плеймейкеру» успех наших пляжных футболистов, в финале переигравших Японию 5:2.