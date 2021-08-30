Карацев опустился на 25-е место в рейтинге ATP

В понедельник, 30 августа, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.
В первых десятке изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович (11113 очков). На второй строчке располагается россиянин Даниил Медведев (9980). Тройку лучших замкнул представитель Греции Стефанос Циципас (8350).
Также в топ-10 находится еще один российский теннисист Андрей Рублев, идущий седьмым. Его соотечественник Аслан Карацев опустился с 24-й на 25-ю строчку. Еще один представитель России Карен Хачанов сохранил за собой 28-е место.
Рейтинг ATP
Версия от 30 августа