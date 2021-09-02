Самсонова проиграла Миннен и не смогла выйти в третий круг US Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова во встрече второго круга Открытого чемпионата США уступила бельгийке Грете Миннен со счетом 4:6, 4:6.

Победительница матча была чище на своей подаче и лучше на приеме чем ее соперница. На счету Миннен один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейкпоинта из десяти.

Самсонова три раза подала навылет, совершив восемь двойных ошибок, и один раз взяла подачу бельгийки, имея четыре возможности.

В следующем раунде US Open Миннен встретится с победительницей матча Лорен Дэвис (США) - Бьянка Андрееску (Канада).