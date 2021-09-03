Карацев в почти пятичасовом матче обыграл Томпсона и пробился в третий круг US Open

Во втором круге Открытого чемпионата США российский теннисист Аслан Карацев сломил сопротивление представителя Австралии Джордана Томпсона. Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1.
Матч продолжался 4 часа 44 минуты.
Карацев 11 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19.
На счету Томпсона - 15 эйсов, шесть двойных ошибок и реализовано шесть брейк-пойнтов из 18.
За выход в 1/8 финала Аслан поборется с американцем Дженсоном Бруксби, который ранее оказался сильнее своего соотечественника Тэйлора Фрица.