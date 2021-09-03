Халеп вышла в 1/8 финала US Open, обыграв Рыбакину

Румынская теннисистка Симона Халеп успешно преодолела барьер третьего круга Открытого чемпионата США, победив представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 7:6 (13:11), 4:6, 6:3.

Отметим, что матч продлился 2 часа 23 минуты. На счету победительницы один эйс, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти. Ее соперница оформила 14 подач навылет, допустила пять двойных и реализовала семь брейков из 11.

В 1/8 финала Халеп сыграет либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с Элиной Свитолиной из Украины.