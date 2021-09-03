Медведев уверенно вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США, обыграв Андухара

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего раунда US Open обыграл испанца Пабло Андухара.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. За время матча Медведев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть из 12 брейк-пойнтов. Его соперник восемь раз ошибся на подаче и забрал у соперника одну подачу.
В 1/8 финала россиянин сыграет с победителем пары третьего круга Алексей Попырин (Австралия) - Даниэль Эванс (Великобритания).
Даниил Медведев занимает вторую строчку зачета ATP.
источник: «Советский спорт»