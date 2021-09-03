Касаткина не смогла выйти в 1/8 финала US Open, уступив пятой ракетке турнира Свитолиной

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в 1/8 финала US Open. В матче третьего круга 25-я сеяная Касаткина уступила пятой ракетке турнира украинке Элине Свитолиной со счетом 4: 6, 2:6. Встреча длилась 1 час 14 минут.

Касаткина трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не использовала три возможности перехватить подачу соперницы. Свитолина подала четыре эйса, допустила одну ошибку на подаче и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Свитолина встретится с румынкой Симоной Халеп, которая занимает 13 место в мировом рейтинге ассоциации теннисистов (ATP).