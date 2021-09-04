Циципас в пятисетовом матче уступил Алькарасу и покинул US Open

В третьем круге Открытого чемпионата США греческий теннисист Стефанос Циципас уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу Гарфии. Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).

Циципас 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 17.

На счету Алькараса - два эйса, две двойные ошибки и реализовано шесть брейк-пойнтов из 13.

За выход в 1/4 финала Карлос поборется с немцем Петером Гойовчиком, который ранее оказался сильнее Анри Лааксонена из Швейцарии.

Турнир в Нью-Йорке продлится до 12 сентября. Действующим победителем US Open является представитель Австрии Доминик Тим.