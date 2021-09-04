Осака проиграла Фернандес и не смогла защитить титул победительницы Открытого чемпионата США

В третьем круге US Open японская теннисистка Наоми Осака уступила представительнице Канады Лейле Фернандес. Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.

Осака 15 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

На счету Фернандес - шесть эйсов, две двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из пяти.

За выход в 1/4 финала Лейла поборется с Анжеликой Кербер из Германии, которая ранее оказалась сильнее американки Слоан Стивенс.

Турнир продлится до 12 сентября. Победительницей прошлого Открытого чемпионата США Осака, которая сложила свои полномочия.