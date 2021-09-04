Медведев - об Эвансе: У него нет удара, который являлся бы «оружием», но он топовый теннисист

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своем предстоящем сопернике по 1/8 финала Открытого чемпионата США Даниэле Эвансе из Великобритании.

«Его трудно описать как игрока одним словом, но он – определенно сложный соперник. Я бы сказал, что он очень умен, потому что в его арсенале нет ни одного удара, который бы был его «оружием», несмотря на это он уже много лет является топовым теннисистом», - приводит слова Даниила пресс-служба US Open.

Напомним, что матч Медведев - Эванс состоится завтра, 5 сентября, и начнется в 18:00 по московскому времени.

В предыдущем круге Даниил оказался сильнее испанца Пабло Андухара, а Даниэль победил представителя Австралии Алексея Попырина.

Турнир в Нью-Йорке продлится до 12 сентября. Победителем прошлогоднего соревнования является Доминик Тим из Австрии.