ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 сентября 12:20

Стефанос Циципас: Я не видел лучшего пятого сета, чем у Алькараса, за всю свою карьеру

Греческий теннисист в пяти партиях уступил 18-летнему испанцу на US Open.

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после от Карлоса Алькараса из Испании в третьем круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).

«Это один из матчей, когда тебе кажется, что все под контролем, но игра просто идет не по плану. Пятый сет Карлос сыграл просто невероятно, вообще не так, как первый. Честно говоря, я не видел лучшего пятого сета, чем у моего соперника, за всю свою карьеру», - приводит слова Стефаноса пресс-служба US Open.

За выход в 1/4 финала Карлос поборется с немцем Петером Гойовчиком, который ранее оказался сильнее Анри Лааксонена из Швейцарии.

Турнир в Нью-Йорке продлится до 12 сентября. Победителем прошлогоднего Открытого чемпионата США является представитель Австрии Доминик Тим.

источник: US Open
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Легкоатлетка Горлова стала третьей на Паралимпиаде в метании клабаHyundai Casper (2021) новый виток в истории кроссоверовВ сети появились характеристики смарт-часов Apple Watch Series 7Известны слова Карпина за кадром о ДзюбеДолгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Это ж как человека запугали? Странная история украинского паралимпийца, который снова отказался от фото с россиянами
Украинский легкоатлет Игорь Цветов второй раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, хотя еще летом имел другую позицию на этот счет.
Имеет смысл поверить в Тилла, и это не горе-легионер «Спартака». Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 36
В ночь на 5 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной бойцовский вечер UFC, главным событием которого станет поединок средневесов Дерека Брансона и Даррена Тилла. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других боях.
Кипр — Россия: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 04.09.2021
4 сентября 2021 года в Никосии состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Кипра и России.
С Захаряном и Тюкавиным было бы не так больно, хотя… Как российскую молодежку разгромили в Испании
Молодежная сборная России начала отбор к ЧЕ-2023 с крупного гостевого поражения испанцев (1:4).
«Букмекеры ошиблись, считая меня аутсайдером». Чемпионат России по боксу получил неожиданных финалистов
В пятницу 3 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове прошли полуфинальные бои – число претендентов на золотые медали сократилось вдвое.
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Смолова и Черышева — в основу, Миранчука — в запас. Чего ждать от Карпина на Кипре
Завтра, 4 сентября, сборная России проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022. Игра против киприотов начнется в 19:00 по московскому времени.
Ведущий букмекер России анонсировал грандиозные перемены. На промо-ролике засветился даже Капризов
Букмекерская компания «Лига Ставок» готовит сюрпризы для своих клиентов. Об этом можно судить по видео, размещенному на ютуб-канале БК.
Овечкин, Хабиб и другие суперзвезды участвуют в Просветительском марафоне
Владимир Путин дал старт Просветительскому марафону «Новое Знание». В его рамках сегодня, 3 сентября в 14:00 (мск) состоится онлайн-дискуссия «Спорт во благо» с участием представителей «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».
За СКА сыграл 16-летний вундеркинд, Миронов начал в «Спартаке» с победы. Сезон КХЛ разгоняется
На следующий день после матча за Кубок открытия между «Авангардом» и ЦСКА (4:0) в борьбу в регулярном чемпионате вступили еще 14 команд. 
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика