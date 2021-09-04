Стефанос Циципас: Я не видел лучшего пятого сета, чем у Алькараса, за всю свою карьеру

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после от Карлоса Алькараса из Испании в третьем круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).

«Это один из матчей, когда тебе кажется, что все под контролем, но игра просто идет не по плану. Пятый сет Карлос сыграл просто невероятно, вообще не так, как первый. Честно говоря, я не видел лучшего пятого сета, чем у моего соперника, за всю свою карьеру», - приводит слова Стефаноса пресс-служба US Open.

За выход в 1/4 финала Карлос поборется с немцем Петером Гойовчиком, который ранее оказался сильнее Анри Лааксонена из Швейцарии.

Турнир в Нью-Йорке продлится до 12 сентября. Победителем прошлогоднего Открытого чемпионата США является представитель Австрии Доминик Тим.