Камельзон считает Алькараса новой звездой тенниса

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, который в третьем круге Открытого чемпионата США оказался сильнее третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса.

«Получил наслаждение от игры испанского вундеркинда против почти нашего Циципаса. Алькарас - возможно новая звезда! У него другая манера игры, отличная от Надаля, но у обоих читаются схожие нотки», - приводит слова Камельзона «Чемпионат».

За выход в 1/4 финала Карлос поборется с немцем Петером Гойовчиком, который ранее оказался сильнее Анри Лааксонена из Швейцарии. Турнир в Нью-Йорке продлится до 12 сентября.

Действующим победителем US Open является представитель Австрии Доминик Тим.