Владимир Камельзон: Рублев физически не вытянул концовку матча с Тиафо

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что теннисисту Андрею Рублеву не хватило физических кондиций в матче третьего круга US Open c Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась поражением россиянина со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6.

«Трудно судить работу тренерского штаба. Рублев физически не вытянул концовку игры. Андрей отлично умеет играть и считать. Но пятый сет был провальным. Рублев - боец, непонятно, что случилось и почему так вышло», - приводит слова Камельзлна «Чемпионат».

За выход в 1/4 финала Фрэнсис поборется с Феликсом Оже Альяссимом из Канады, который ранее оказался сильнее испанца Роберто Баутисты-Агута.

Турнир в Нью-Йорке продлится до 12 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата США является представитель Австрии Доминик Тим.