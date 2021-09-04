Алькарас заявил, что по стилю похож на Федерера

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы над третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом в третьем круге US Open. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).

«Я думаю, что похож на стилю игры на Роджера Федерера. Я старюсь всегда быть агрессивным, правда нужно еще немного наработать хорошие подачи. Победа на Стефаносом очень многое для меня значит. Это был лучший матч в моей карьере, даже не верится», - приводит слова Алькараса пресс-служба Открытого чемпионата США.

За выход в 1/4 финала Карлос поборется с немцем Петером Гойовчиком, который ранее оказался сильнее Анри Лааксонена из Швейцарии.

Турнир в Нью-Йорке продлится до 12 сентября. Победителем прошлогоднего Открытого чемпионата США является представитель Австрии Доминик Тим.