Джокович вышел в четвертый круг US Open, обыграв Нисикори

Сербский теннисист Новак Джокович успешно преодолел барьер третьего круга Открытого чемпионата США, победив японца Кея Нисикори со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2.
Матч продолжался 3 часа 35 минут. Джокович, занимающий первое место в рейтинге ATP, оформил 15 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. У соперника шесть эйсов, три двойных и два реализованных брейка из 13.
В следующем раунде серб сыграет против представителя США Дженсона Брукса, обыгравшего россиянина Аслана Карацева.
источник: «Советский спорт»