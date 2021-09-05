Карацев уступил американцу Бруксби в третьем раунде US Open

Российский теннисист Аслан Карацев завершил свои выступления на Открытом чемпионате США, проиграв в третьем раунде представителя США Дженсона Бруксби.

Отметим, что матч продолжался 3 часа 53 минуты и завершился победой американца в пяти сетах – 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6.

В данной встрече Бруксби, занимающий 99-е место в рейтинге ATP, совершил девять подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16. У россиянина восемь эйсов, пять двойных и семь реализованных брейков и 12.

Добавим, что в четвертом круге 20-летний американец сыграет с Новаком Джоковичем из Сербии.