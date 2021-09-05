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05 сентября 08:57
автор: Владислав Корегин

Павлюченкова в двух сетах обыграла Грачеву в третьем круге US Open

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала участницей четвертого круга Открытого чемпионата США, обыграв свою соотечественницу Варвару Грачеву со счетом 6:1, 6:4.

Матч продлился 1 час 41 минуту. У победительницы пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 17. Ее соперница ни разу не оформила подачу навылет, допустила четыре двойных и не смогла реализовать ни один из своих пяти заработанных брейков.

Отметим, что в следующем круге Павлюченкова сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

источник: «Советский спорт»
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