Павлюченкова в двух сетах обыграла Грачеву в третьем круге US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала участницей четвертого круга Открытого чемпионата США, обыграв свою соотечественницу Варвару Грачеву со счетом 6:1, 6:4.

Матч продлился 1 час 41 минуту. У победительницы пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 17. Ее соперница ни разу не оформила подачу навылет, допустила четыре двойных и не смогла реализовать ни один из своих пяти заработанных брейков.

Отметим, что в следующем круге Павлюченкова сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.