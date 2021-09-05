Барти завершила свои выступления на US Open, проиграв Роджерс в третьем круге

Первая ракетка мира Эшли Барти, представляющая Австралию, не смогла преодолеть барьер третьего круга Открытого чемпионата США, уступив американке Шелби Роджерс со счетом 2:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Встреча продлилась 2 часа 11 минут. 28-летняя Роджерс, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, оформила три подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Барти шесть эйсов, восемь двойных и четыре реализованных брейка из восьми.

Отметим, что в четвертом круге Роджерс сыграет с Эммой Радукану из Великобритании.