Дженсон Бруксби о пебеде над Карацевым: Публика сыграла большую роль для меня

Американский теннисист Дженсон Бруксби прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым в матче третьего круга Открытого чемпионата США - 2021. Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3 в пользу американца.

«Я горжусь тем, что сегодня я преодолел все невзгоды - как те, что были в моей голове, так и те, что были на площадке. Это был настоящий бой. Не знаю, как долго это длилось, но я хорошо начал. Да, первый сет был хорош.

Публика определенно сыграла большую роль в победе. Их крики, подбадривание - это дало мне энергию вернуться », - цитирует Бруксби пресс-служба US Open.

Добавим, что в четвертом круге 20-летний американец сыграет с Новаком Джоковичем из Сербии.