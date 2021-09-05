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05 сентября 14:46
автор: Александр Бойченко

Тарпищев объяснил поражения российских теннисистов на US Open

В основной сетке турнира остался лишь Даниил Медведев.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал текущие результаты россиян на US Open 2021.

Отметим, что в основной сетке турнира остался только Даниил Медведев. Евгений Донской, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Аслан Карацев покинули соревнования на разных этапах.

«Хачанов вылетел, потому что получил травму. В остальном - состав участников ровный, погодные условия жесткие. Я вчера смотрел Карацева, он просто не поправился. Рублева подвело то, что нет варианта Б. Не хватает вариантов реструктуризации, не хватает арсенала. Если бы он выиграл третий сет против Тиафо, он бы выиграл матч. Но теперь сетка Медведева стала легкой до финала. Надеюсь, он сможет избежать сюрпризов. Важно, что теперь он легко обходит всех соперников. На второй неделе Шлема большую роль играет легкость. Рублеву не хватает тактических возможностей, а Карацеву помешала усталость», - сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

В 1/8 финала россиянин сыграет с Даниэлем Эвансом (Великобритания), который занимает 27 строчку в рейтинге ассоциации теннисистов.

Даниил Медведев занимает вторую строчку зачета ATP.

источник: Чемпионат.com
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