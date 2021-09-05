Шамиль Тарпищев: Болельщики и игроки справедливо давили на Циципаса из-за туалетных перерывов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал обвинения в адрес грека Стефаноса Циципаса в продолжительных туалетных перерывах на US Open.

«Справедливо, что на Циципаса давили и игроки, и трибуны из-за туалетных перерывов. Они растянуты. Непонятно, где лимит времени на такие вещи. Его надо придерживаться. Зверев же не голословно говорит, что Циципасу подсказывают», - приводит «Чемпионат» слова главы ФТР.

Напомним, что Циципас уступил в третьем раунде турнира испанцу Карлосу Алькарасау Гарфии со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат США завершится 12 сентября.