Евгений Кафельников: Помешать Медведеву выиграть US Open сможет только Джокович

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу в Открытом чемпионате США.

«Сегодня Даня сыграет против Эванса. Матч против Даниэля станет очередной прогулкой для Дани, уверен, что все закончится в трех сетах. Медведев является одним из фаворитов этого шлема. Думаю, что только Джокович может помешать Даниилу выиграть US Open. Хотя, еще Зверев находится в прекрасной форме. Он, наверное, тоже входит в топ-3 претендентов на титул», — цитирует «Спорт-Экспресс» бывшую первую ракетку мира.

Добавим, что встреча 1/8 финала US Open между Медведевым и американцем Даниэлем Эвансом состоится 5 сентября. Начало матча в 20:30 по московскому времени.