Медведев вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Эванса

Российский теннисист Даниил Медведев во встрече четвертого тура Открытого чемпионата США победил британца Даниэля Эванса со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Победитель встречи был лучше и на подаче и на приеме. На счету Медведева 13 эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейкпоинта из восьми.

Эванс навылет не подавал, совершив три двойные ошибки и один раз взял подачу россиянина, имея две возможности.

Таким образом, Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Заншулпом, которые ранее одолел аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1).