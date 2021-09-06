Соболенко обыграла Мертенс и пробилась в четвертьфинал US Open

В 1/8 финала Открытого чемпионата США белорусская теннисистка Арина Соболенко оказалась сильнее представительницы Бельгии Элизе Мертенс. Матч завершила со счетом 6:4, 6:1.
Соболенко два раза подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
На счету Мертенс - шесть эйсов, одна двойная ошибка и реализован один брейк-пойнт из четырех.
За выход в полуфинал Арина поборется с победителем пары Барбора Крейчикова (Чехия) - Гарбинье Мугуруса (Испания).
Турнира в Нью-Йорке продлится до 12 сентяября.