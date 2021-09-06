Алькарас стал самым молодым четвертьфиналистом турниров «Большого шлема» за последний 31 год

Теннисист Карлос Алькарас победил представителя Германии Петера Гойовчика в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0.
Алькарас семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 13 брейк-пойнтов из 26.
На счету Гойовчика - три эйса, 12 двойных ошибок и реализовано семь брейк-пойнтов из 18.
Отметим, что Карлос стал самым молодым четвертьфиналистом турниров «Большого шлема» с 1990 года.
За выход в полуфинал Алькарас поборется с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который ранее оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо.