Крейчиковала победила Мугурусу и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

В 1/8 финала US Open чешская теннисистка Барбора Крейчикова оказалась сильнее представительницы Испании Гарбинье Мугурусы. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Крейчикова десять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету Мугурусы - три эйса, три двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал Барбора поборется с Ариной Соболенко из Белоруссии, которая ранее победила бельгийку Элизе Мертенс - 6:4, 6:1.

Турнир в Нью-Йорке продлится до 12 сентября.