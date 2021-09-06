Мугуруса назвала Крейчикову «непрофессиональной» после матча на US Open

В 1/8 финала US Open чешская теннисистка Барбора Крейчикова оказалась сильнее представительницы Испании Гарбинье Мугурусы. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4)

После встречи произошел примечательный момент. Во втором сете при счете 6:5 в ее пользу испанки Крейчикова взяла медицинский перерыв, который длился девять минут. После этого она выиграла семь очков подряд. Мугуруса еще по ходу матча была недовольна поведением чешки. Во время рукопожатия Крейчикова перед ней извинилась, на что испанка ответила: «Ты такая непрофессиональная». Об этом сообщает журналист Дэвид Кейн в своем твиттере.

Крейчикова не дала интервью на корте. В раздевалку она уходила, опираясь на физиотерапевта и врача.

По итогам матча Барбора десять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Гарбиньи - три эйса, три двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал Барбора поборется с Ариной Соболенко из Белоруссии, которая ранее победила бельгийку Элизе Мертенс - 6:4, 6:1.