Медведев ждет сюрпризов от ван де Зандсхулпа в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Ботиком ван де Зандсхулпом на Открытом чемпионате США.

«Определенно здесь, в Нью-Йорке, много сюрпризов, может быть, даже больше, чем на других «Шлемах». Несколько раз видел, как он тренировался. Я знаю, что он может хорошо играть. Я видел это сегодня, он выбрал очень хорошую тактику против Диего. Он был вездесущ на корте. За его плечами несколько матчей, он уставший. Я собираюсь попытаться использовать это и победить», - приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

В 1/8 финала Даниил переиграл британца Дэниэла Эвансом (6:3, 6:4, 6:3), а Ботик оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1).

Матч Медведев - Зандсхулп состоится завтра, 7 сентября, и начнется в 19:00 по московоскому времени.