Арина Соболенко: Мне нравится играть на Открытом чемпионате США, когда на трибунах есть зрители

Теннисистка Арина Соболенко дала комментарий после победы в 1/8 финала Открытого чемпионата США над бельгийкой Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:1.

«Это был тяжелый матч, потому что некоторые вещи у меня сегодня не получались, поэтому я рада, что смогла найти способ добиться победы. Я просто очень рада, что вышла в четвертьфинал, потому что мне нравится играть на Открытом чемпионате США, особенно когда на трибунах есть зрители. Атмосфера здесь действительно приятная», - приводит слова Арины пресс-служба US Open.

За выход в полуфинал Арина поборется с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая ранее оказалась сильнее представительницы Испании Гарбиньи Мугурусы. Встреча состоится завтра, 7 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Турнира в Нью-Йорке продлится до 12 сентября.