Зверев обыграл Синнера и вышел в 1/4 финала US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев успешно преодолел барьер четвертого круга Открытого чемпионата США, победив представителя Италии Янника Синнера – 6:4, 6:4, 7:6 (9:7).

Матч продолжался 2 часа 28 минут. На счету 24-летнего немца, занимающего четвертое место в рейтинге ATP, 17 подач навылет, три допущенных двойных ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из 11. Его соперник оформил пять эйсов, допустил две двойных и реализовал один брейк из семи.

В 1/4 финала Зверев сыграет либо с американцем Райаном Опелкой, либо с Ллойдом Харрисом из ЮАР.